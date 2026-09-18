Primeros problemas de convivencia en el campamento del puerto de Ceuta: alboroto por la comida, orines en las carpas y sin ventanas ante el calor

Los detalles La situación entre el espacio de Levante y el de Poniente es muy distinta. El campamento de Levante acoge a más personas y sus obras todavía están inacabadas, lo que ya ha dado lugar a algunos incidentes.

El campamento del puerto de Ceuta ha abierto sus puertas, acogiendo a 1.700 migrantes, aunque muchos se han quedado sin espacio, debiendo dormir al raso. Los nuevos espacios de acogida, Levante y Poniente, se instalaron recientemente, pero están en condiciones precarias. En Levante, 1.080 personas duermen en literas dentro de carpas con problemas de ventilación, sin baños ni comedor terminados. En contraste, el campamento de Poniente alberga a 620 personas en mejores condiciones, con carpas habilitadas y servicios básicos. Este espacio, gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, está dirigido a mujeres y niños vulnerables.

El campamento del puerto de Ceuta ha abierto este viernes sus puertas y, entre los dos espacios que lo conforman (el de Levante y el de Poniente), se acoge a 1.700 migrantes. Otros muchos se han quedado sin sitio y les tocará seguir durmiendo en asentamientos improvisados o completamente al raso. La instalación del campamento se terminó apenas un día antes, pero presenta condiciones muy precarias.

Los baños inacabados, los problemas de ventilación y el nerviosismo por la comida tras un complejo traslado han provocado en las primeras horas algunos incidentes en su interior.

Especialmente mala es la situación del campamento de Levante. Está constituido por amplias carpas, de 90 metros de largo y 10 de ancho, y alberga a 1.080 personas que duermen en literas. Los migrantes afirman que hace mucho calor en el interior de las carpas, por lo que muchos han pasado gran parte del día fuera.

Al llegar los migrantes, los baños todavía no estaban instalados. Horas después se dio el agua, pero muchos se han visto obligados a hacer sus necesidades donde podían, habiendo orines incluso dentro de las carpas. Tampoco está terminada la carpa comedor, que tiene unas medidas de 50 por 20 metros.

Así es el campamento de Poniente

En el campamento de Poniente la situación es bastante diferente. Acoge a 620 personas y cuenta con unas 40 carpas habilitadas de 36 metros cuadrados, y 10 más de 42 metros cuadrados.

Es el espacio de ayuda y respuesta a Emergencias montado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y dirigido a mujeres con sus niñas y niños vulnerables.

Respecto a las condiciones, son superiores a las del campamento de Levante. En su interior se han instalado tarimas, lonas, literas, baños compartidos y puntos de suministro eléctrico para atender a los migrantes.

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