La Fiscalía denunciará a Vito Quiles por un delito de estafa en donaciones para fines supuestamente benéficos

Los detalles Considera que recaudó donaciones para fines supuestamente benéficos, como comprar juguetes para niños afectados por la DANA o becas para jóvenes, que iban a parar a la misma cuenta bancaria en la que desde julio de 2022 ingresaba dinero de sus seguidores para financiar sus propias actividades.

La Fiscalía denunciará a Vito Quiles por presunto delito de estafa, al recaudar donaciones para fines benéficos, como juguetes para niños afectados por la DANA o becas para jóvenes, sin especificar el destino de las aportaciones. La Asociación de Consumidores Facua presentó la denuncia, y la Fiscalía de Sevilla inició el proceso judicial, señalando que existen datos inequívocos de posibles acciones delictivas. Quiles solicitó donaciones desde su canal de Telegram y la web Combativos, siempre a la misma cuenta bancaria, sin aclarar cómo se distribuirían los fondos. La Fiscalía busca determinar las cantidades defraudadas y los hechos ocurridos.

La Fiscalía denunciará a Vito Quiles por un presunto delito de estafa. Considera que recaudó donaciones para fines supuestamente benéficos, como comprar juguetes para niños afectados por la DANA o becas para jóvenes. En todas ellas, dicen, aparecía el mismo número de cuenta, la misma con la que financiaba su actividad, y lo hacía sin distinguir el destino de cada aportación.

La Fiscalía de Sevilla ha impulsado así un procedimiento judicial contra el agitador ultra tras la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores Facua, según ha informado EFE. La asociación presentó su denuncia el pasado 20 de julio y la Fiscalía abrió diligencias de investigación, y el 23 de julio dictó un decreto de conclusión y denuncia por el que pone el caso en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.

"Entendemos que no se trataría de iniciar una investigación que pueda entenderse meramente prospectiva", señala el decreto de la Fiscalía, que agrega: "Pues en este caso no iría dirigida a desvelar si existe o no delito, sino que por el denunciante se aportan datos inequívocos de que se realizan acciones por parte del denunciado que pudieran ser delictivas".

La fiscal resuelve que, "pudiendo constituir los hechos presunto delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, se decide interponer denuncia ante el Decanato de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla".

La denuncia señala cómo, el 1 de enero de 2025, Quiles comenzó a pedir dinero desde su canal de Telegram para repartir "juguetes y obsequios" a niños de los municipios afectados por la DANA en al Comunidad Valenciana. Estas donaciones iban a parar a la misma cuenta bancaria en la que desde julio de 2022 ingresaba dinero de sus seguidores para financiar sus propias actividades, según la organización denunciante.

Esta ha recordado en un comunicado que "en los últimos cuatro años, el agitador ha solicitado donaciones desde el citado canal en más de una veintena de ocasiones, en todos los casos con destino a su cuenta y sin que nunca pida que el donante especifique el motivo y destino de la donación".

El de los regalos para los niños víctimas de la DANA no es el único fin altruista para el que ha pedido dinero, ya que a través de la web Combativos viene captando donaciones desde el pasado junio con el reclamo de que irán destinadas tanto a financiar la publicación de sus contenidos como a "becas para jóvenes", sin aclarar cómo determinará qué cantidades irán para una y otra finalidad.

"Ciertamente —señala la Fiscalía—, por el mismo mecanismo o artificio utilizado para la obtención de tales cantidades, se hace difícil conocer las cuantías en las que se ha lucrado el denunciado, haciéndose preciso la averiguación de los hechos y de las cuantías defraudadas".

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