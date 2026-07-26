El PSOE insiste en un pacto de Estado contra los incendios frente a un PP que echa balones fuera

¿Por qué es importante? Cada año la situación es más grave y el pacto de Estado más nombrado, aunque nunca llega. Ahora, con los fuegos que asolan Madrid, Ávila y Toledo, vuelve a estar encima de la mesa.

Desde el Gobierno, se aboga por un "pacto de Estado frente a la emergencia climática", como ha defendido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El presidente Pedro Sánchez también ha enfatizado la urgencia de este pacto ante el aumento de incendios. Sin embargo, el PP, a través de su portavoz Borja Sémper, ha mostrado reticencias, aunque reconoce la amenaza del cambio climático y pide un debate más profundo. En medio de estas discusiones, el ministro Óscar López ha criticado la gestión de Isabel Díaz Ayuso, quien ha respondido a las críticas, intensificando el enfrentamiento político.

Desde el Gobierno, la consigna es clara: tiene que haber "un pacto de Estado frente a la emergencia climática", tal y como ha defendido este domingo desde Navalcarnero (Madrid) la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también apuesta por él, afirmando que se trata de algo imprescindible ante la voracidad y la frecuencia cada vez mayor de los incendios. "Los incendios siempre han existido, pero su magnitud, estos climas tan extremos (...) nos indican lo que nos ha dicho la ciencia durante mucho tiempo", ha subrayado el líder del Ejecutivo.

Sin embargo, al escuchar esta posibilidad, en el PP tiran balones fuera. "Se hizo una propuesta de 50 medidas relacionadas con la lucha contra el fuego", ha apuntado al respecto Borja Sémper, portavoz del Partido Popular.

Y aunque Sémper sí reconoce la amenaza del cambio climático, pide ir más allá: "¿No podemos abrir un debate sereno que trascienda del eslogan?", se ha preguntado, al tiempo que ha manifestado que "convendría actuar sobre estas materias más allá de enarbolar banderas ideológicas".

A pesar de que estos días han intentado apostar por la cooperación, los dardos políticos se abren paso en medio de las llamas. El ministro Óscar López, además candidato del PSOE, ha cuestionado abiertamente la gestión de Isabel Díaz Ayuso. "Por la mañana ha ido a hacerse el clásico book de fotos y por la tarde lo que hace es renunciar a sus competencias", ha criticado.

Por su parte, la presidenta madrileña esta semana protagonizaba la bronca política con algunos socialistas, y aunque este sábado se negaba a hablar de esos choques, la tregua no parece haber durado mucho, ya que este domingo Ayuso sí que ha hecho referencia a esos rifirrafes.

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