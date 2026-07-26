Feijóo asegura que "no hemos pasado el momento más difícil" de los incendios: "Nos quedan semanas y meses. De aquí hasta mediados de octubre"

¿Qué ha dicho? El presidente del Partido Popular se ha desplazado en la tarde de este domingo a Navalcarnero (Madrid) para visitar el Puesto de Mando Avanzado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó el Puesto de Mando Avanzado en Navalcarnero, Madrid, debido a los incendios forestales que afectan la sierra oeste de la Comunidad. Durante su intervención, expresó su apoyo a los evacuados y agradeció a los efectivos y voluntarios su labor. Feijóo destacó la coordinación y compromiso en la gestión de esta crisis, que afecta especialmente al Valle del Tiétar. Agradeció a los presidentes autonómicos por su cooperación y subrayó que aún queda un largo camino por recorrer hasta el final de la temporada de incendios. Feijóo enfatizó la importancia de la unidad y la colaboración para superar esta situación.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado en la tarde de este domingo a Navalcarnero (Madrid) para visitar el Puesto de Mando Avanzado por los incendios forestales que golpean la sierra oeste de la Comunidad de Madrid.

Al comienzo de su intervención ante los medios, el líder 'popular' ha querido trasladar su apoyo a los evacuados y su agradecimiento a efectivos y voluntarios que luchan contra las llamas.

"Hay un enorme trabajo de coordinación y un compromiso con el único objetivo de acertar. No habíamos vivido una situación como esta en el ámbito de los incendios forestales y en la Comunidad de Madrid de una forma muy especial por el Valle del Tiétar. No solo por el impacto medioambiental que supone sino por el impacto poblacional", ha explicado.

Así, ha reivindicado que "este operativo merece todo nuestro reconocimiento y apoyo", a la vez que ha agradecido a los presidentes autonómicos por su disponibilidad y coordinación. "Al de Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), Comunidad Valenciana (Juanfran Pérez Llorca) y a la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso). Son los que están siendo los más castigados por los incendios. Gracias por sus ganas de que esto se acabe y que esta pesadilla que estamos viviendo podamos superarla, aunque no es fácil", ha añadido Feijóo.

Para el 'popular', aún "no hemos pasado el momento más difícil": "Todavía nos quedan semanas y meses. No estamos al final de la temporada de incendios, estamos al principio. Espero que estos incendios puedan ser perimetrados y controlados y puedan darse por extinguidos. De aquí hasta mediados de octubre vamos a seguir con una enorme tensión".

"Todos estamos juntos. Todos tenemos que sumar. Tenemos que arrimar el hombro y no puede haber excepciones. Nadie puede tensionar más de la tensión que produce el incendio terrorífico que estamos viviendo. Queda mucho trabajo por hacer", ha concluido.

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