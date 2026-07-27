Sánchez anuncia ayudas de 10 millones de euros para crear nuevos refugios climáticos

Los detalles El presidente del Gobierno anuncia que llevarán al Consejo de Ministros la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, cuya tarea será "ayudar a anticipar los riesgos, evaluar las políticas públicas y orientar decisiones con rigor, independencia y conocimiento".

El Consejo de Ministros aprobará la declaración de zonas gravemente afectadas por incendios en España. En el evento de presentación de la Red de Refugios Climáticos, el presidente Pedro Sánchez anunció la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, un órgano asesor compuesto por destacados investigadores. Su función será anticipar riesgos, evaluar políticas y orientar decisiones con rigor. Además, se destinarán 10 millones de euros para refugios climáticos que protejan ante olas de calor, promoviendo infraestructuras verdes y renaturalización urbana. Sánchez subraya la importancia de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y destaca el apoyo a los afectados por incendios.

El Consejo de Ministros de este martes contará con una nueva aprobación que se sumará a la declaración de las zonas gravemente afectadas por los incendios en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática celebrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Allí, ha avanzado la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, un "órgano asesor formado por algunos de los mejores investigadores e investigadoras de nuestro país".

Su tarea, según ha indicado el jefe del Ejecutivo, será ayudar al Gobierno a "anticipar los riesgos, evaluar las políticas públicas y orientar decisiones con rigor, independencia y conocimiento".

De forma adicional, ha avanzado ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos que protejan a la población ante las olas de calor. Estas ideas están dirigidas, según Sánchez, al "desarrollo y la consolidación de infraestructuras verdes" y permitirá "avanzar en la renaturalización urbana". A estas ayudas se suman otros 9 millones de euros adicionales para "avanzar en la renaturalización urbana y reforzar la preparación de nuestras ciudades en materia de transición ecológica".

"La situación que vivimos requiere de estrategias que ataquen el problema de manera estructural. Soluciones que construyan una España más segura, más habitable y preparada para los desafíos futuros", defiende Sánchez, que ha vuelto a pedir al resto de fuerzas políticas que se unan al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. "Frente a los fenómenos extremos, Pacto de Estado. Frente a las desigualdades, Pacto de Estado. Frente al negacionismo y la inacción, Pacto de Estado", reivindica Sánchez.

Sánchez también ha dedicado unas palabras a los afectados por los incendios en España, prometiendo que "toda la fuerza del Estado está con ellos". "En lo que llevamos de 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas en nuestro país y 13 personas han perdido la vida. Y la cifra de fallecidos por calor en España asciende a más de 3.800 personas. Los datos son claros: la emergencia climática mata", lamenta Sánchez.

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