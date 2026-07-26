Los incendios asolan España: el foco pasa a la Vall d'Uixó mientras los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo avanzan con la esperanza de ser controlados

Sí, pero... La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha anunciado que habrá próximamente nuevas evacuaciones de vecinos y que el de Ávila se ha convertido en el peor incendio de la historia de España con 50.000 hectáreas arrasadas.

España enfrenta una grave crisis de incendios que ha afectado a más de 110.000 personas en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixò, Castellón. En Madrid, Ávila y Toledo, 89.763 personas han sido impactadas, con 59.896 evacuadas. En Castellón, un incendio descontrolado ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas. Las autoridades, incluyendo al president de la Generalitat y la ministra de Ciencia, coordinan esfuerzos para controlar la situación, destacando la importancia de seguir las indicaciones oficiales. Los reyes Felipe VI y Letizia han mostrado su apoyo a los afectados, mientras el presidente Pedro Sánchez anuncia medidas para zonas gravemente afectadas.

España vive uno de los peores escenarios en cuanto a incendios se refiere de los últimos años. Las llamas no dan tregua y, bajo la mirada atenta y aterrorizada de todo un país, siguen expandiéndose afectando a más de 153.000 hectáreas. Los focos activos más voraces se encuentran en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixò (Castellón) afectan ya a más de 110.000 personas que han sido evacuadas y confinadas.

En una jornada marcada por las luces y las sombras, por mensajes esperanzadores y pesimistas, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, advertía que próximamente habría nuevas evacuaciones de vecinos y señalaba que el de Ávila se ha convertido en el peor incendio de la historia de España con 50.000 hectáreas arrasadas. La suma total del territorio afectado por los fuegos desde que comenzó el año se eleva a un número absolutamente estremecedor. Más de 171.000 hectáreas han sufrido los estragos de las llamas este 2026.

La gran mayoría de los afectados, unos 95.000, son residentes de localidades de Madrid, Ávila y Toledo, mientras que los otros 16.000 son de Castellón. Según datos de este domingo del Ministerio del Interior, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo afectan a un total de 89.763 personas, de las que 59.896 han sido evacuados de sus municipios dejando atrás sus hogares entre incertidumbre y miedo, mientras que otros 29.867 han sido confinadas en sus casas.

Bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, al oeste de Madrid.

En concreto, el incendio de la sierra oeste madrileña afecta a unas 50.741 personas, de estas han sido evacuadas 29.609 personas y confinadas 21.132. En el caso del incendio de Ávila, este fuego ha dejado por el momento a unos 34.000 afectados, de los cuales alrededor de 8.735 son confinados y 25.087 desalojados.

El incendio forestal originado en el municipio avilés de Burgohondo se ha reactivado "con fuerza" por el viento y tiene dos focos principales en Casillas y Mijares, en la parte alta de la sierra, que concentran la mayor parte de medios de extinción, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente. La reactivación se ha producido en las horas centrales de la tarde de este domingo, un periodo que marca las "horas más críticas" de cada jornada, tal y como ha advertido el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, horas antes.

El fuego de la Vall d'Uixó, descontrolado

El incendio declarado este sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó, en Castellón, con un perímetro de 40 kilómetros y que ha obligado al desalojo de más de 16.000 personas de 15 municipios y un barrio, avanza sin control tras haber quemado ya unas 4.300 hectáreas.

Cientos de efectivos de Bomberos Forestales de la Generalitat, del Consorcio Provincial de Castellón, del Ayuntamiento de Castellón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Policía de la Generalitat y dos dotaciones de Aragón y Baleares, entre otros, trabajan para tratar de controlar el fuego.

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha trasladado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde donde se dirigen las tareas de extinción y ha asistido allí a la reunión del Cecopi que coordina los trabajos, junto con la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, entre otros.

Incendio forestal declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó.

Debido al incendio, un total de 19 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, de las que siete permanecen en observación en el Hospital de La Plana, dos están ingresadas y una ha sido atendida en urgencias. El president de la Generalitat valenciana ha destacado la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y de atender a la información que proporcionan los canales oficiales, al tiempo que ha agradecido la buena coordinación entre administraciones en los trabajos de extinción, así como en el desalojo y la reubicación de los vecinos.

En ese mismo sentido se ha manifestado la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha llamado a la población a que siga las indicaciones de las autoridades cuando se ordenan evacuaciones ante los incendios, porque "es muy duro dejar tu casa e incómodo pasar las noches fuera de ella, pero es la única manera de salvaguardar la vida de las personas". Del mismo modo, ha advertido sobre los "incendios de sexta generación" y ha señalado que es la "evidencia del cambio climático", con fenómenos atmosféricos que producen fuegos de enorme virulencia, una situación frente a la que ha abogado por fortalecer los servicios públicos "y todas las políticas de lucha contra el cambio climático".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que, aunque se sigue investigando el origen de este incendio, "no parece que se haya producido por causas naturales": "Todas las investigaciones están abiertas, pero lo que sí que podemos decir es que, desde luego, el incendio no se ha producido por medios naturales. A partir de ahí vamos a seguir las investigaciones y, en cuanto tengamos más información, se la vamos a poder ofrecer".

Emergencias insta a cerrar las entradas de aire y usar mascarillas FFP2

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha publicado en la página web del 112 Comunitat Valenciana y en la app móvil 'GVA Avisos' una lista de recomendaciones de autoprotección para todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por el incendio en territorio castellonense.

Dada la nube de humo que se está produciendo, desde el 112 instan a la población de las zonas residenciales próximas al incendio a limitar la exposición al humo permaneciendo el mayor tiempo posible en interiores y manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible.

Así, sugieren mantener puertas y ventanas cerradas, cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior --como chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación o enchufes-- para evitar la entrada de humo o gases, y reducir las fuentes de contaminación del aire interior (aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco, actividades de bricolaje...) .

También piden disminuir la actividad física tanto en exteriores como en interiores. En caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, es recomendable ponerse en contacto con su centro de salud si sus síntomas empeoran y no mejoran con su tratamiento habitual (dificultad para respirar, tos, pitidos, dolor de pecho etc.) Las personas asmáticas deben tener a mano los inhaladores recetados. Emergencias explica que las mascarillas quirúrgicas y el uso de pañuelos no son una protección segura contra el humo. Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas generadas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2.

La evolución es levemente optimista en Castilla-La Mancha

La evolución de los incendios es "levemente optimista" en Castilla-La Mancha, tal y como ha asegurado el delegado del Gobierno central en la región, José Pablo Sabrido, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI ), quien ha añadido que el incendio originado en Almorox está estabilizado en la parte de la provincia de Toledo.

En unos archivos sonoros remitidos por la Delegación del Gobierno, Sabrido ha informado de que en la reunión del Cecopi celebrada este domingo al mediodía se ha acordado la instalación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en La Iglesuela, Toledo, para tratar de dirigir desde allí las operaciones que abarcan desde ese municipio toledano hasta La Adrada, en Ávila, y "tratar de poner un frente fundamentalmente de contención".

Sabrido ha afirmado que, tras las reuniones celebradas este domingo en el PMA de Navalcarnero, Madrid), es "levemente optimista" en lo que respecta al avance de las llamas en Castilla-La Mancha y, de hecho, ha señalado que el incendio originado en Almorox, Toledo está estabilizado en la parte de la provincia de Toledo. "Somos optimistas", ha subrayado Sabrido en cuanto a la situación de Castilla-La Mancha, aunque también ha querido lanzar un mensaje de prudencia y "sabiendo que el fuego y los fenómenos meteorológicos pueden resultar peligrosos".

En cuanto a la situación de los pueblos desalojados de la provincia de Toledo ha recordado que son 11, tres de la zona del Valle del Tiétar y otros ocho de la comarca de la Sierra de San Vicente y que, de momento, no se ha autorizado la vuelta de los vecinos "en ningún caso". Así, ha señalado que antes de tomar la decisión, habrá "una previa revisión por parte de la UME de las condiciones de cada uno de los municipios", por lo que "será la que tenga que decidir si se puede o no volver a los domicilios".

También ha indicado que la UME y la Guardia Civil estudiarán si puede haber "corredores" para que los ganaderos puedan asistir a sus granjas para que, si es posible, los animales no queden desabastecidos.

Felipe VI y Letizia trasladan su apoyo a evacuados

"Unidos podemos afrontar cualquier riesgo". Han sido las palabras de los reyes Felipe VI y Letizia desde Villamanta, uno de los municipios madrileños afectados por la oleada de incendios que golpean España. Ambos se han desplazado este domingo hasta esta localidad para visitar al polideportivo de La Chopera y conocer la situación de los vecinos evacuados de Villa del Prado, Aldea del Fresno y otras zonas del suroeste de la Comunidad, según ha informado la Casa Real.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, acompañados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez.

"La coordinación está siendo ejemplar. Es un buen mensaje y es que unidos podemos afrontar cualquier riesgo. Lo principal es preservar la vida humana y la seguridad, después las poblaciones y minimizar los daños", ha expresado el monarca.

Felipe VI ha señalado que durante estas jornadas muchos han reflexionado sobre el futuro y sobre qué se puede hacer mejor: "No durante la emergencia, sino en los tiempos en los que se puede preparar el entorno para que los incendios que se produzcan tengan los menores daños posibles"."Nos queda mucho verano por delante. Estaremos al tanto", ha concluido.

Sánchez habla de avances "positivos" y de "horas complejas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzaba en la mañana de este domingo un mensaje de esperanza asegurando que el trabajo durante la noche había dado resultados "muy positivo", pese a que quedaban "horas complejas".

Asimismo ha indicado que "aún no ha acabado el verano y que tendremos nuevos incendios", pero ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros, el martes, aprobarán "el real decreto ley para calificar como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil" a aquellos lugares golpeados por los terribles incendios.

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