Ayuso asegura que quien "ose" ser "un contrapoder" del Gobierno de Sánchez será "perseguido y acuchillado"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid se refiere al ministro Óscar López como un "señoro" y acusa al Gobierno de "creerse los tres poderes en uno": "Creen que son inmunes y no habíamos vivido nada semejante en democracia".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de tener "actitudes dictatoriales" y asegurando que "todo el que ose a ser un poder, un contrapoder o un contrapeso, será perseguido y acuchillado". Estas declaraciones las realizó en Villaviciosa de Odón, durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales, tras conocerse el fallo condenatorio contra García Ortiz y las críticas del Ejecutivo a esta sentencia. Ayuso también arremetió contra el ministro Óscar López, describiéndolo como "señoro". Además, afirmó que el Gobierno central actúa como si estuviera por encima del Tribunal Supremo y que los tres poderes recaen en una sola entidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este lunes que "todo el que ose a ser un poder, un contrapoder o un contrapeso, será perseguido y acuchillado". Y, al mismo tiempo, denunció "actitudes dictatoriales" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo afirmó antes los medios de comunicación en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales, después de que se conociera el fallo condenatorio contra García Ortiz y las críticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez a aceptar esa condena.

Ayuso también ha cargado contra el ministro Óscar López, que ha sido una de las voces más duras contra el fallo del Supremo por parte del Gobierno, llamándole "señoro". "Si M.A.R y yo hemos organizado algo así que nos pongan al frente de la Unión Europea, que acabamos con la pobreza, la guerra y el cambio climático. Son ocurrencias de aquellos que se creen tres poderes en uno y que son inmunes y eso no habíamos vivido nada semejante en democracia", ha comentado.

"Se creen que están por encima del Supremo", constató la presidenta regional, quien aseguró que "al Supremo le ha nacido otro Supremo", por lo que el Gobierno central "ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar". A este respecto insistió en que "todo el que ose a ser un poder, un contrapoder o un contrapeso, será perseguido y acuchillado". Además, añadió "van a por cualquiera que ose hacer su trabajo desde los distintos organismos y poderes que los españoles nos dimos en la Constitución española".

Ayuso incidió en que ese es "el grandísimo problema, que nada ni nadie está por encima de ellos", porque "ellos son la ley, la justicia y el Gobierno". Por tanto, "cuando los tres poderes recaen en la misma persona, que otro diga qué le parece".

La presidenta de la Comunidad de Madrid denunció en este sentido las "actitudes dictatoriales" del Gobierno de Pedro Sánchez y comentó que, "cuando esa operación te señale, que diga cómo lo ve". La responsable del Ejecutivo madrileño constató que "parece que estas acritudes dictatoriales quedan lejos", pero recalcó que "quienes las sufren aquí, que no son pocas personas, saben de los que estamos hablando".

