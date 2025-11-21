Alfonso Pérez Medina analiza las contradicciones entre Vilaplana, Mazón y el dueño de 'El Ventorro' : "Alguien está mintiendo"

El jefe de Tribunales de laSexta destaca en Al Rojo Vivo que las versiones de Mazón, Vilaplana y el dueño de 'El Ventorro' no encajan y subraya que, un año después, sigue sin aclararse dónde estuvo el president durante la DANA, apuntando a un paradero intermedio.

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha analizado la declaración del dueño de 'El Ventorro' ante la jueza de Catarroja, en el marco de la investigación sobre lo ocurrido el día de la DANA. El hostelero sostiene que aquel día Maribel Vilaplana y Carlos Mazón comieron solos y que ambos abandonaron el local entre las 18:30 y las 19:00 horas, cuando ya no quedaban ni clientes ni trabajadores.

Según su testimonio, no vio en ningún momento a Maribel Vilaplana con un ordenador, como ella había declarado, ni observó a Mazón hablando por teléfono. Añade que ambos se marcharon sin mostrar "ni preocupación ni prisa". Otra contradicción frente a la versión de Vilaplana: Mazón, afirma, llevaba la misma ropa con la que había llegado, frente al cambio de vestuario que ella mencionó.

En Al Rojo Vivo, Pérez Medina fue contundente respecto a estas discrepancias: "Alguien está mintiendo, evidentemente. O miente el dueño de El Ventorro, lo cual sería extraño porque es un hostelero sin nada en juego —y además habla de detalles menores—, o mienten Mazón y Maribel Vilaplana y están ajustando sus relatos: uno ante el juzgado y el otro en las comisiones de investigación".

Pero, más allá de las contradicciones, Pérez Medina subraya un punto que considera crucial: "Seguimos teniendo un agujero enorme. Si salieron entre las 18:30 y las 19:00, como sostiene Maribel Vilaplana, Mazón no llega al Palau hasta las 20:00. ¿Dónde estuvo mientras cientos de valencianos se estaban ahogando?".

Para el periodista, es evidente que hubo un paradero intermedio y que, un año después, todavía no se ha aclarado dónde estuvo el presidente ni qué ocurrió durante aquella tarde clave.

Otro elemento relevante de la declaración del hostelero es que asegura que todo el mundo sabía que se esperaban lluvias intensas. Según dijo, el dueño de El Ventorro aseguro que no llevó a su hijo al colegio porque era algo que conocía toda la población. Y concluye: "¿Cómo no lo iba a saber el president de la Generalitat?".

