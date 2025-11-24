Juan Carlos I, sobre su ausencia en los actos por los 50 años de la monarquía: "Es ridículo que en un bautismo no aparezca el niño"

El contexto El rey emérito solo asistió al almuerzo privado que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo, quedando fuera de los actos públicos. Este lunes ha regresado a Dubái.

Juan Carlos I expresó su descontento por no ser incluido en el acto público del 50 aniversario de la restauración de la monarquía, calificando de "ridículo" que no estuviera presente. Según 'El País', el emérito solo participó en un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo, mientras la reina Sofía recibió el Toisón de Oro en un acto oficial. Aunque inicialmente dudó, Juan Carlos decidió asistir a la reunión familiar en Madrid antes de regresar a Dubái. Durante el evento, se leyó un mensaje suyo pidiendo apoyo para el rey Felipe en su labor como monarca.

"Es ridículo que en un bautismo no aparezca el niño". Es la frase con la que Juan Carlos I trasladó su malestar por no estar incluido en el acto por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía, según recoge el diario 'El País'. Al rey emérito no le sentó bien quedarse fuera de los actos públicos, con la Casa Real limitando su presencia al almuerzo privado que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo.

El emérito, que ya se encuentra en Dubái, ha disfrutado de ocho horas con la familia real en una celebración que se ha mantenido en el ámbito privado, quedando sin ser invitado a la conmemoración oficial en la que la reina Sofía recibió el Toisón de Oro en un acto institucional.

Se esperaba un formato similar al desarrollado hace dos años en la celebración familiar privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor, que tuvo lugar también en el Palacio de El Pardo, y para la que el rey Juan Carlos llegó a Madrid el mismo día del encuentro, al término del cual regresó a Abu Dabi, donde reside, sin pernoctar en la capital.

Juan Carlos I decidió finalmente asistir a la reunión familiar tras sopesar si lo hacía o no, después de que no fuera invitado a los actos institucionales de este viernes en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados en conmemoración de los 50 años de su proclamación como rey.

"Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio", trasladó en un mensaje que fue leído durante un acto celebrado en Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.