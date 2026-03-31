La jueza de la DANA tumba la personación de Carlos Mazón en la causa

Los detalles El expresident utilizó esta vía legal buscando conocer las diligencias abiertas en el juzgado al considerar que la magistrada le estaba investigando.

La jueza ha denegado a Carlos Mazón la solicitud de personarse en la causa que investiga la tragedia de la DANA, según informó 'Levante'. Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, había solicitado su personación tras considerar que la magistrada seguía investigándolo por una presunta responsabilidad penal, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia ya lo había eximido. En un escrito, su abogado defendió que Mazón había mantenido una postura de respeto hacia la instrucción y las decisiones del caso. Sin embargo, la jueza rechazó su petición, impidiéndole acceder a la investigación completa. Mazón expresó su deseo de saber si aún era investigado y conocer los detalles de la causa.

La jueza de la DANA ha denegado a Carlos Mazón este martes la petición de personación en la causa que investiga la tragedia, según ha adelantado 'Levante'.

El expresident había cambiado de estrategia este lunes y pidió la personación al considerar que la magistrada seguía investigándole por una presunta responsabilidad penal pese a que el Tribunal Superior de Justicia ya le había eximido de ello. En un escrito remitido por el letrado alicantino Ignacio Gally, la defensa del expresident de la Generalitat Valenciana defendía que Mazón "ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

"Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", añadía el escrito.

No obstante, la jueza ha desestimado su petición y el expresident no podrá acceder a toda la investigación.

Pocos minutos antes de que se conociera la desestimación de su personación, Mazón había aseverado a los medios de comunicación en Les Corts que esta acción era para "saber si se le sigue investigando" y conocer "qué causa hay ahí". "Creo que tengo derecho a saberlo", había afirmado.

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