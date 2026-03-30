Carlos Mazón pide personarse en la causa de la DANA y tener acceso a toda la información de la causa

¿Por qué es importante? Los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ valenciano rechazaron por unanimidad investigar al expresident para abrir una causa penal contra Mazón.

Carlos Mazón da un giro en su estrategia y pide a la jueza de Catarroja personarse en la causa y así tener toda la información contenida en la misma.

En un escrito remitido por el letrado alicantino Ignacio Gally, la defensa del expresident de la Generalitat Valenciana defiende que Mazón "ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

"Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", añade el escrito. La semana pasada, la jueza de la DANA citó a Mazón a comparecer en calidad de testigo en la causa.

Según la defensa de Mazón, "hasta este momento no se consideró necesaria la personación voluntaria", pero "tras el auto del TSJCV, y compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal del señor Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aun después de la resolución del Tribunal competente".

Mazón fue invitado a comparecer en calidad de investigado por la jueza de la DANA hasta en tres ocasiones mientras fue president de la Generalitat, cargo que dejó el pasado 2 de diciembre.

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