La vergonzosa justificación de Mazón tras su personación en la causa de la DANA: "Nadie ha dado más explicaciones que yo"

¿Qué ha dicho? El expresident de la Generalitat Valenciana dice "respetar el proceso" de la causa de la DANA y defiende que tiene "derecho" de personarse en la causa. "He dado decenas de explicaciones, decenas de comparecencias, decenas de datos", afirma.

Carlos Mazón ha negado haber cambiado su versión sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, cuando una DANA devastó la Comunitat Valenciana causando 230 muertes. Durante una comida con la periodista Maribel Vilaplana, Mazón ha defendido su derecho a personarse en la causa para saber si sigue siendo investigado. Ha afirmado haber dado numerosas explicaciones y datos, sugiriendo que otros deberían asumir responsabilidades. Mazón no ha aclarado si dejará su acta de diputado. Recientemente, ha solicitado a la jueza de Catarroja personarse en la causa para obtener información completa, destacando su respeto por el proceso judicial.

Carlos Mazón niega haber ofrecido cambios de versión sobre lo ocurrido en la tarde del 29 de octubre de 2024, cuando estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro mientras una DANA arrasaba la Comunitat Valenciana y dejaba 230 víctimas mortales.

En declaraciones a los medios de comunicación en Les Cortes Valencianes, el expresident de la Generalitat Valenciana ha justificado haber solicitado su personación en la causa de la DANA, para "saber si se le sigue investigando" y conocer "qué causa hay ahí". "Creo que tengo derecho a saberlo", ha respondido a preguntas de la prensa.

Fiel a su estilo negando la realidad, Mazón asevera haber dado "decenas de explicaciones" en "decenas de comparecencias" en las que ha aportado "decenas de datos". "Creo que nadie ha dado más explicaciones que yo, jamás, nadie ha aportado más llamadas. Es el momento de que otros asuman algún tipo de responsabilidad", ha añadido.

Mazón no ha respondido a la pregunta de si piensa dejar el acta de diputado autonómico y ha asegurado que "no hubo ningún cambio de versión" por su parte sobre lo ocurrido en la tarde de la DANA, sino que lo que en realidad ha habido —dice— han sido "muchos bulos a los que ha habido que responder".

El último giro de Mazón

Carlos Mazón dio este lunes un giro en su estrategia y pidió a la jueza de Catarroja personarse en la causa y así tener toda la información contenida en la misma.

Carlos Mazón pide personarse en la causa de la DANA

En un escrito remitido por el letrado alicantino Ignacio Gally, la defensa del expresident de la Generalitat Valenciana defiende que Mazón "ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

"Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", añade el escrito. La semana pasada, la jueza de la DANA citó a Mazón a comparecer en calidad de testigo en la causa.

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