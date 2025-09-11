Ahora

CIS de septiembre

El CIS de Tezanos pone al PSOE nueve puntos por encima del PP en el arranque del curso político

El dato La encuesta, a partir de 4.122 entrevistas entre el 1 y el 6 de septiembre, eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debaten en el Congreso de los DiputadosPedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debaten en el Congreso de los DiputadosEfe | Europa Press

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da una ventaja de nueve puntos al PSOE sobre el PP en su primera encuesta del nuevo curso político. Según el CIS, los socialistas obtienen una estimación de voto del 32,7%, mientras que los 'populares' se quedan en un 23,7%.

Esta diferencia entre los dos principales partidos políticos españoles es la mayor en el CIS desde abril de 2024. La encuesta, a partir de 4.122 entrevistas entre el 1 y el 6 de septiembre eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE; por el contrario, el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.

Esta encuesta llega tras un verano marcado por la ola de incendios forestales y una crispación política que ha llegado a máximos en las últimas semanas.

Vox también cae 1,6 puntos en este barómetro, hasta el 17,3%. A diez puntos de distancia, en la cuarta posición, encontramos a Sumar, que cae por debajo del 8% (7,9%). En quinto lugar está un Podemos que logra el 4,3%.

En esta encuesta, los socialistas suben casi seis puntos con respecto al último informe, del mes de julio, pasando del 27% a casi un 33%. PP y Vox caen y Sumar apenas sube una décima en estos dos meses. Sumando ambos porcentajes, PSOE y Sumar tendrían un resultado muy parecido al que obtuvieron en las pasadas elecciones.

Noticia en ampliación.

