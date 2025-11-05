Torres reitera que el informe de la UCO no le implica, mientras el PP insiste en pedir su dimisión

Los detalles En su visita a Zamora, el ministro Ángel Víctor Torres ha ratificado todas sus afirmaciones, "incluida la del señor Aldama", y ha exigido al PP que se retracte tras las acusaciones "absolutamente falsas" en su contra.

Ángel Víctor Torres, tras el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas en Canarias, se muestra aliviado al no encontrarse indicios delictivos en su etapa como presidente canario. Durante una visita a Zamora, Torres reafirmó sus declaraciones previas y lamentó las acusaciones del PP sobre supuestas comisiones ilegales, asegurando que el informe "deja las cosas absolutamente claras". Insistió en que no le consta haber tenido reuniones con Víctor de Aldama, destacando que solo existe un mensaje entre ambos. Torres criticó al PP por su campaña de desprestigio, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene sus acusaciones.

Tras la nueva entrega del informe de la UCO sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres parece respirar más tranquilo. Así lo ha dejado claro en sus últimas declaraciones: "Estoy feliz y me ratifico en todas mis afirmaciones, incluida la del señor Aldama".

Durante su visita a Zamora, con motivo de la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha celebrado que el informe,relativo a su etapa como presidente canario y su relación con Koldo García, no aprecie ningún indicio delictivo.

Torres ha reiterado que se mantiene en todas las afirmaciones realizadas en sus comparecencias ante el Congreso y el Senado, antes de conocerse el informe, y ha lamentado haber tenido que "soportar" que desde el PP se lanzaran "difamaciones, aludiendo de manera directa o indirecta a pisos en Atocha, a comisiones y a mordidas ilegales". "El informe de la UCO deja las cosas absolutamente claras", ha sentenciado.

Preguntado por si mantuvo algún encuentro con Víctor de Aldama, Torres insistió en que ya había respondido que no le constaba ninguna reunión:"No me iban a entrampar, porque podía haber habido alguna reunión con más personas, y eso bastaba para decir que yo había mentido".

El ministro ha añadido que la UCO reconoce ahora que entre él y Aldama "solo hay un mensaje que él me traslada", y ha destacado que la Unidad Central Operativa "da fe de un trabajo de investigación de cuatro años".

Torres ha reiterado el "uso permanente de la difamación" y el "ataque al entorno más íntimo" por parte del PP, al que acusa de mantener su "campaña de desprestigio" incluso después de conocerse el informe. "Exijo explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa", ha reclamado.

El Partido Popular, sin embargo, mantiene su ofensiva política. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado "el nivel de decadencia y deterioro de las instituciones" en España y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya nombrado ministro a Ángel Víctor Torres, que "formó parte de una trama corrupta de las mascarillas" y era "intermediario en los pagos".

Además, lejos de retractarse ha acusado a Torres de "mentir en sede parlamentaria" por negar su relación con Víctor de Aldama.