La jueza de la DANA cita a declarar como testigo al presidente de la Confederación del Júcar

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, ha citado a declarar a 13 testigos en la investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre, incluyendo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. También están citados el director y subdirector de Emergencias, el ex jefe del Consorcio Provincial de Bomberos y las alcaldesas de Paiporta, Catarroja y el alcalde de Sedaví. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana informó que la jueza rechazó citar a algunos cargos públicos como investigados. Además, Compromís e Intersindical se personarán como acusación popular, tras pagar fianzas de 6.000 euros, y un particular podrá ejercer la acusación popular contra dos investigados. La jueza ha dictado seis autos, citando también a otros responsables de Emergencias.

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, Nuria Ruiz, ha acordado citar a declarar a 13 testigos, entre ellos el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

También están en este nuevo listado de futuros citados el director y el subdirector de Emergencias, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha precisado que la juez ha rechazado que algunos de esos cargos públicos sean citados como investigados.

En otros dos autos, la magistrada ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical, respectivamente, previo pago de sendas fianzas de 6.000 euros. La misma cuantía impone en un cuarto auto a un particular para permitirle que ejerza la acusación popular, tras admitir su querella exclusivamente respecto de los dos investigados actualmente en la causa, el ex secretario autonómico y la ex consellera de Justicia e Interior, e inadmitirla en relación al presidente de la Generalitat Valenciana, dada su condición de aforado.

La jueza de Catarroja ha dictado un total de seis nuevos autos este jueves. También serán citadas inmaculada P.A., jefa del servicio de coordinación de 112; Aurora R.G., técnico de comunicación de Emergencias de la Comunitat Valenciana; Alberto Javier M.M., director general de Emergencias y Extinción de Incendios, o Jorge S.T., subdirector general de Emergencias, y a quien señaló el director de Emergencias, Emilio Argüeso, por estar de vacaciones el día de la tragedia.