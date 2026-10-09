Las fiscales piden la declaración en la causa de las cloacas del PSOE de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Leire Díez y Juanma Serrano

Los detalles El juez Pedraz insiste que "la investigación no solamente debe acreditar quién realizó los pagos y su finalidad, sino también reconstruir el circuito de decisión, autorización, ejecución y contabilización de dichos pagos".

El juez Santiago Pedraz ha decidido no imputar al PSOE por el momento en la causa de las cloacas, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que considera prematura su imputación. Antes, se deben practicar diligencias de investigación, como las declaraciones de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Leire Díez y Juanma Serrano. El auto destaca la importancia de determinar cómo se utilizaron los fondos de la organización y de reconstruir el circuito de decisión y autorización de los pagos vinculados a presuntos delitos de corrupción. Además, se debe aclarar quién ordenó y autorizó esos pagos, cómo se contabilizaron y si hubo alertas internas.

El juez Santiago Pedraz ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y ha descartado imputar por ahora al PSOE al considerar que hay que practicar antes algunas diligencias de investigación, como la declaración testifical de Santos Cerdán.

De hecho, según el auto al que ha tenido acceso laSexta, las fiscales han pedido en la causa de las cloacas la declaración no solo de Santos Cerdán, también de Gaspar Zarrías, Leire Díez y Juanma Serrano.

"En este estado del procedimiento y a resultas de las diligencias pendientes, debemos concluir que la utilización de fondos de la organización para satisfacer pagos vinculados a presuntos delitos de corrupción constituye un indicio de singular relevancia para resolver la cuestión que aquí analizamos", sostiene el auto.

Así, recalca que "la imputación penal de la persona jurídica debe construirse autónomamente y no como consecuencia refleja de la responsabilidad de su secretario de organización y la gerente". Por ello, insiste que "la investigación no solamente debe acreditar quién realizó los pagos y su finalidad, sino también reconstruir el circuito de decisión, autorización, ejecución y contabilización de dichos pagos, los controles existentes en ese momento y el concreto beneficio que mediante esa conducta se pretendía obtener para la organización".

Consideran que esto "vendrá dado por las diligencias que están acordadas y pendientes de practicar, en particular, la declaración de los investigados, fundamentalmente, de Santos Cerdán, y en segunda instancia, de Gaspar Zarrías, Leire Díez y Juanma Serrano".

Este jueves, la Fiscalía informó al juez Pedraz que debían practicarse las diligencias pendientes antes de acordar la eventual imputación del PSOE en la causa. Fuentes jurídicas señalaban a laSexta que Anticorrupción cree que la imputación del PSOE en la causa de las cloacas es "prematura".

El instructor explica que, además, se tendrán que concretar los pagos efectuados a la investigada Leire Díez y a otros, así como conocer la finalidad de su actuación y si fueron ordenados y abonados por el secretario de organización del PSOE desde cuentas de titularidad de la entidad para la comisión del ilícito encargo, permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquél y la estructura patrimonial de la organización.

Del mismo modo, el juez Pedraz señala que habrá que determinar "quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad; si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago; quién autorizó o validó internamente el gasto; si intervino el departamento financiero o contable; si existían límites o doble firma para determinadas disposiciones; si los órganos de administración conocieron los pagos; si existieron alertas internas y, en su caso, cómo fueron tratadas; si el sistema de control permitió pagos de esta naturaleza sin comprobación alguna...".

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