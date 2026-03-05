El papel de los kurdos en Irán: Trump busca apoyos ante el aumento de tensiones con Teherán

Los detalles El republicano tendría un posible plan para proporcionar armas a las fuerzas kurdas y así evitar el despliegue de soldados estadounidenses sobre el terreno.

Líderes kurdos en Irán e Irak afirman haber recibido una llamada del presidente Donald Trump, quien habría ofrecido apoyo en medio de la tensión con Irán. Según medios estadounidenses, Trump propuso armar a las fuerzas kurdas para evitar el despliegue de tropas estadounidenses, alineándose con una estrategia de apoyo indirecto a aliados locales. No obstante, la Casa Blanca no ha confirmado estas conversaciones. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, negó planes de armar a los kurdos para fomentar un levantamiento en Irán, aunque líderes kurdos han emitido mensajes que sugieren lo contrario. Mientras tanto, Irán ha atacado regiones kurdas, reflejando la tensión persistente. Fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que los líderes kurdos están considerando la propuesta, aunque el historial de alianzas fallidas genera desconfianza.

De acuerdo con informaciones publicadas por medios estadounidenses, esta propuesta implicaría un posible plan para proporcionar armas a las fuerzas kurdas y así evitar el despliegue directo de soldados estadounidenses sobre el terreno. De esta manera, la estrategia encajaría con un enfoque militar que prioriza el apoyo indirecto a aliados locales en lugar de una intervención directa.

En ese contexto, el respaldo a fuerzas locales podría convertirse en un elemento clave para cualquier estrategia sobre el terreno. Sin embargo, la Casa Blanca no ha reconocido oficialmente la existencia de estas conversaciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que líder republicano "habló con los líderes kurdos sobre" su base "en el norte de Irak", pero aseguró que "es completamente falso que se vaya a armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar el levantamiento popular en Irán".

Aun así, líderes kurdos han transmitido públicamente mensajes que parecen vinculados a este escenario. Uno de ellos habría dirigido un llamamiento a soldados kurdos que colaboran con el régimen iraní para que abandonen los cuarteles y centros militares, en lo que interpretó como una advertencia ante posibles enfrentamientos.

Mientras tanto, el Gobierno de Irán ya ha llevado a cabo ataques en varias regiones de mayoría kurdas, acciones que reflejan la tensión persistente entre las autoridades iraníes y la población kurda del país.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalan que los líderes kurdos estarían valorando la propuesta atribuida a Trump. Eso sí, esta no sería la primera vez que Estados Unidos solicita la colaboración de las fuerzas kurdas en un conflicto regional.

A lo largo de las últimas décadas, las milicias kurdas han sido aliados de Washington en diferentes escenarios de Oriente Próximo para luego ser abandonados. Este historial explica, en parte, el recelo existente entre los cerca de diez millones de kurdos que viven en Irán, quienes han denunciado haber sido víctimas de la represión política iraní.

