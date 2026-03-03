Adif trabaja en la retirada de la pieza del tren Iryo que cayó al arroyo bajo las vías en Adamuz con la tutela de la Guardia Civil

El 'bogie' de los ejes de los trenes accidentados en Adamuz estancado en una arroyo cercano al lugar del suceso

Los detalles La pieza pesa unas 20 toneladas, por lo que ha permanecido en el arroyo bajo la custodia de la Benemérita.

Personal de Adif trabaja en la retirada de una pieza del eje del tren Iryo que descarriló en Adamuz y colisionó con un Alvia, causando 46 muertos y más de 120 heridos el 18 de enero. La operación, supervisada por la Guardia Civil, enfrenta dificultades debido al tamaño de la pieza, que pesa 20 toneladas. Fue hallada tras el accidente cuando se notó la ausencia de partes del bogie del coche número 8 del Iryo. La Guardia Civil localizó la pieza en un terraplén cercano. El Equipo Central de Inspecciones Oculares identificó la pieza, dejándola en el lugar por su peso.

Personal de Adif trabaja en retirar la pieza del eje de uno de los coches del tren Iryo que descarriló en Adamuz y contra el que colisionó el tren Alvia, causando la muerte de 46 personas y más de 120 heridos, la tarde-noche del domingo 18 de enero. En dichas labores actúa bajo la tutela de la Guardia Civil.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, destacando que tienen el mandato judicial para la actuación de retirada, aunque el acceso es "complicado" y la pieza es "enorme". De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró días después del siniestro ferroviario que pesa unas 20 toneladas, motivo por el que permanece en un arroyo cercano a la zona del accidente y bajo la custodia de la Benemérita.

Dicha pieza fue hallada por los investigadores un día después del accidente, cuando se observó que faltaban piezas del bogie del coche número 8 del Iryo, el que circulaba el domingo por la tarde en dirección a Madrid y que descarriló e impactó con el Alvia en dirección contraria.

"Los bogies delanteros del coche 8 de Iryo han desaparecido, no se encuentran y entonces en ese momento se le pide, por parte de Adif a la Guardia Civil, que nos deje emplear un dron para intentar localizarlo, a ver si localizamos en el entorno o si está debajo del Alvia", explicó el ministro.

Según añadió el ministro, en ese momento no fue necesario usar el dron porque un agente de la Guardia Civil comunicó que había "algo en un terraplén más abajo junto a un arroyo", "lo que él describe como unas ruedas".

Fue entonces cuando personal de Adif decidió bajar a dicho barranco y la Guardia Civil con su equipo de Criminalística y la CIAF —la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios— realizaron el examen de las piezas, algo que "está documentado", señaló Puente.

Fuentes de la Guardia Civil apuntaron que el equipo de investigadores tenía ya bajo custodia esa pieza del bogie de uno de los trenes, puesto que fue localizada a través de su sistema de infografía forense 3D con drones.

Fue el Equipo Central de Inspecciones Oculares quien realizó la identificación y reseña de dicha pieza, "pero debido a su volumen y peso, se ha dejado en el lugar del hallazgo". "Es una de las cientos de evidencias que se están recopilando en el lugar", apostillaron desde la Benemérita.

