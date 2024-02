El juez Manuel Piñar ha negado este jueves en su declaración judicial que las publicaciones que aparecían en sus redes sociales y por las que está siendo investigado por un presunto delito de incitación a la discriminación y al odio fueran suyas. Además, según han trasladado a laSexta fuentes presentes en la declaración, ha esgrimido que sufre una supuesta "persecución política".

Su declaración ha sido muy breve, porque tras decir esto se ha acogido a su derecho a no seguir contestando a las preguntas de las acusaciones. Ante el juez, en todo caso, no ha especificado si quien le suplantó la identidad para publicar esos mensajes fue "un señor de Irún", como argumentó en su momento. Pese a que el juez niega su autoría, la acusación particular va a pedir los informes periciales y testificales que acreditan que es autor de esas publicaciones.

Piñar fue denunciado por el abogado de Juana Rivas, a quien este juez condenó por sustracción de menores. Tras revisar el contenido de los mensajes recogidos en la denuncia, según recoge Europa Press, la Audiencia de Granada sostuvo que algunas contienen "epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países" y que "de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio".

Por ello, estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía y revocó la decisión del juez instructor de archivar el asunto para que se practicaran las pruebas necesarias para esclarecer la autoría y la trascendencia o proyección que hubieran podido tener esas publicaciones.

El juez Piñar llegó a colgar en sus redes sociales mensajes en los que hablaba de "bazofia feminazi" o en los que se refería a los políticos como "cerdos ladrones", unos mensajes cuya autoría llegó a atribuir a "un señor que se conecta desde Irún". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a abrirle un expediente disciplinario el año pasado por sus comentarios ofensivos y discriminatorios en Internet.