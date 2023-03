Posiblemente los bancos serán una de las pocas instituciones a los que no ha insultado el juez Piñar en sus redes sociales. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que ya basta: le ha abierto un expediente disciplinario por falta muy grave. Puede haber incluso suspensión, porque, le dicen que, o no sabe cual es su papel como juez (que desde luego no es insultar) o que directamente no tiene ningún respeto a los ciudadanos.

En su Facebook escribía barbaridades para todos. Desde la reina Letizia a la que comparaba con Doña Rogelia, a comentarios xenófobos: "una mora", dice. O contra las feministas, a las que una y otra vez llama feminazis. También ha llamado "cerdos ladrones" a políticos. De sus compañeros jueces dice que "está harto de iluminados y gilipollas" o "la principal basura de la Justicia es el Tribunal Supremo".

Eso lo dice un juez. ¿Qué explicación daba a toda esa basura? Pues nos la dio a laSexta Clave y fue la más ridícula posible. ¿Se hizo responsable de sus frases? No. Dijo que los comentarios polémicos los había escrito un hacker de Irún. Alguien que desde Irún, Gipuzkoa, entraba en su cuenta y escribía por él.

¿Por qué no los eliminó cuando los vio? Porque tenía mucho trabajo. ¿Por qué no denunció? Porque tenía mucho lío. Ahora el CGPJ le dice que hasta aquí, que se acabó. Le ha abierto un expediente por ese exceso de autoridad.