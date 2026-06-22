El CGPJ se vuelve a reunir para decidir si sancionan al juez Peinado por afirmar que la Policía puede ayudar en una fuga de Begoña Gómez

El contexto Este domingo, la Comisión Permanente se reunió de urgencia para dirimir si el magistrado debía ser sancionado por sugerir que los agentes podían cumplir órdenes ilegales. No obstante, el desencuentro entre vocales progresistas y conservadores obligó a posponer la decisión.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne nuevamente para discutir posibles medidas disciplinarias contra Juan Carlos Peinado, juez del caso contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Peinado generó controversia al justificar la retirada del pasaporte de Gómez, sugiriendo que los escoltas podrían facilitar su huida. La reunión del CGPJ terminó sin acuerdo, con la presidenta Isabel Perelló proponiendo un expediente por falta grave hacia las fuerzas de seguridad, mientras los vocales conservadores pidieron un debate más amplio. Aunque un posible expediente no afectaría el juicio contra Gómez, ella y su asesora recurrirán las medidas cautelares impuestas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne de nuevo este lunes para abordar las posibles medidas disciplinarias a aplicar sobre Juan Carlos Peinado, juez instructor de la causa contra Begoña Gómez, por su polémico auto de apertura de juicio oral contra la mujer de Pedro Sánchez en el que justificaba su decisión de retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España alegando que los escoltas policiales podían ayudarla a huir de la Justicia. "No cabe duda", llegó a afirmar el magistrado, poniendo en cuestión el cumplimiento de la legalidad por parte de los agentes.

Tras reunirse la Comisión Permanente del CGPJ este domingo de forma extraordinaria, el encuentro terminaba sin acuerdo. Los representantes del gobierno de los jueces se reunieron para dirimir si remitían el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente.

Fuentes jurídicas trasladan a laSexta que, en la reunión, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, propuso enviar el auto de Peinado al promotor de acción disciplinaria por falta grave de desconsideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de propiciar la apertura de un expediente.

No obstante, los vocales conservadores reclamaron que se abordase un "debate amplio" para esclarecer si el asunto merece la apertura de unas diligencias disciplinarias o simplemente unas de carácter informativo. Ante esta disyuntiva, y debido al enconamiento de las posturas de progresistas y conservadores, la reunión se pospuso a este lunes.

La causa sigue en marcha

Pese a que de esta reunión podría salir un expediente sancionador contra Juan Carlos Peinado, eso no afectaría a la causa contra Begoña Gómez, que seguirá adelante pase lo que pase y entrará en la fase del juicio oral, puesto que las posibles medidas a adoptar solo están relacionados con el juez, que se jubilará el próximo mes de septiembre.

No obstante, y con independencia de esta causa, tanto la esposa de Pedro Sánchez como su asesora Cristina Álvarez recurrirán ante la Audiencia de Madrid las medidas cautelares impuestas contra ellas, que consisten en la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer en sede judicial quincenalmente.

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