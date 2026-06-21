La dirección de la Policía rechaza el señalamiento de Peinado y tacha de "injustificado" dejar "sombras de sospecha" sobre los agentes

¿Qué ha dicho? En un comunicado, la Policía Nacional ha reiterado "la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio de los funcionarios y las funcionarias" del cuerpo.

La Policía Nacional ha respondido al auto del juez Juan Carlos Peinado, quien insinuó que los agentes que custodian a Begoña Gómez podrían facilitar su fuga. En un comunicado, la Policía defiende "el honor, la integridad y el prestigio" de sus funcionarios, rechazando cualquier insinuación de complicidad en la elusión de la justicia. Destacan que los agentes actúan bajo el mandato constitucional, con neutralidad política e imparcialidad, y que no cumplirían órdenes contrarias al ordenamiento jurídico. La institución reafirma su compromiso con la legalidad y la colaboración con los tribunales, defendiendo la honradez de sus miembros mientras respeta la independencia judicial.

La Policía Nacional ha emitido un comunicado en el que ha rechazado el señalamiento que el juez Juan Carlos Peinado ha realizado en su auto tras decir que los agentes que custodian a Begoña Gómez también podrían ayudarla en una posible fuga, recalcando "la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio de los funcionarios y las funcionarias de la Policía Nacional".

"Se alega, por el letrado de la acusada, María Begoña Gómez Fernández, que al ser una persona, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", señala el escrito en cuestión al que ha tenido acceso laSexta.

Ante esta afirmación recogida en su auto, la Policía Nacional ha reiterado "la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio de los funcionarios y las funcionarias de la Policía Nacional".

"Resulta injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta. Los miembros de la Policía Nacional desarrollan sus funciones bajo el estricto mandato recogido en la Constitución Española, que les encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana", añade el comunicado

Por ello, han enfatizado que ese precepto "se ejerce bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley, lo que excluye por completo el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico".

"La honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella. Por lo tanto, se rechaza cualquier valoración especulativa que menoscabe el crédito de la institución, reafirmando el compromiso inquebrantable de todos sus agentes con la legalidad constitucional y la colaboración con los tribunales de justicia. La defensa de la honradez y honestidad de los funcionarios policiales en el ejercicio de su profesión no es incompatible con el debido respeto institucional a la independencia judicial y al conjunto de las decisiones y resoluciones emanadas del Poder Judicial, pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", concluyen.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido