Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso de los Diputados para abordar los escándalos que cercan al PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene este miércoles durante el pleno del Congreso de los Diputados

¿Por qué es importante? Casi un mes después del estallido de las causas que investigan a José Luis Rodríguez Zapatero y a Leire Díez, el presidente del Gobierno comparecerá en la Cámara Baja en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones.

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca el 24 de junio para abordar la situación política tras las causas judiciales que afectan al PSOE. Esta decisión sigue a la entrada de la UCO en la sede del PSOE en busca de información sobre la presunta trama de Leire Díez y Santos Cerdán. Sánchez solicitó comparecer para explicar estos escándalos, una solicitud respaldada por Podemos, ERC, Compromís y BNG. Además, el caso del expresidente Zapatero y el juicio al hermano de Sánchez complican la situación para el Gobierno.

La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha acordado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el pleno de la Cámara el 24 de junio para abordar la situación política tras las causas judiciales que afectan al PSOE, según confirman fuentes parlamentarias a laSexta.

El jefe del Ejecutivo presentó una solicitud de comparecencia el pasado 28 de mayo, un día después de la entrada de la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz para requerir información sobre la presunta trama de Leire Díez y Santos Cerdán. Así, Sánchez comparecerá en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones.

El presidente pidió comparecer para dar cuenta de la situación política ante estos escándalos. Minutos después de su anuncio, Podemos, ERC, Compromís y BNG han registrado la solicitud para que dé explicaciones a este respecto, un movimiento que estaría pactado con Moncloa.

Han pasado tres semanas desde que conocimos la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra', una situación que solo empeoró la semana pasada para el Gobierno y los socialistas cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de Ferraz para requerir información en el marco del caso contra la exmilitante socialista Leire Díez.

Reaparecía el conocido como 'caso Leire' y lo hacía con una nueva derivada y nuevos protagonistas ya que, en sus autos, el magistrado deja por escrito el objeto de su investigación: una trama, presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, que pudo pagar con fondos del PSOE a Leire Díez, y dirigida a "obstaculizar" causas contra el Gobierno y el partido, en la que aparecían nombres como el del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o la gerente socialista Ana Fuentes.

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Porque lo que empezó como una causa centrada en supuestas mordidas en contratos públicos ha derivado en la investigación a un grupo en el que Cerdán tendría un "papel superior" y para el que habría puesto la "estructura" del PSOE a su disposición, con el objetivo de desestabilizar causas como las de la mujer o el hermano de Sánchez.

Solo un día después de la aparición de los agentes en Ferraz comenzó el juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con las cuestiones previas.

Un juicio que dirimirá durante esta semana si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.

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