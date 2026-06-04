El juez Pedraz rechaza "por el momento" que García-Castellón se persone como acusación particular en el caso de las cloacas del PSOE

Los detalles El magistrado jubilado, Manuel García-Castellón, había solicitado su personación, pero Santiago Pedraz considera que los hechos alegados todavía no forman parte de la causa de la Audiencia Nacional, pues están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado temporalmente la solicitud de Manuel García-Castellón para personarse en la investigación sobre las presuntas cloacas del PSOE. Pedraz señala que los hechos mencionados por García-Castellón están siendo investigados por el juez Arturo Zamarriego en Madrid, quien estudia las maniobras de Leire Díez para influir en jueces y fiscales. Pedraz ha solicitado que Zamarriego se inhiba a favor de la Audiencia Nacional, que debería investigar los delitos contra altas instituciones del Estado. Además, las diligencias de Madrid aún no se han acumulado a la causa actual, lo que impide la personación de García-Castellón. Este había argumentado su solicitud basándose en conexiones con el caso Villarejo y reuniones donde se discutieron posibles presiones y ofertas económicas.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido rechazar este jueves, aunque solo "por el momento", la personación de Manuel García-Castellón en la causa que investiga el caso de las cloacas del PSOE. Es decir, la presunta trama que, liderada por Leire Díez y Santos Cerdán, pretendía influir en las causas judiciales que afectan al PSOE, que buscaba también proteger al presidente y su entorno.

En una providencia, a la que ha tenido acceso laSexta, Pedraz responde así a la petición hecha por el propio Manuel García-Castellón. Y es que, el magistrado jubilado había solicitado personarse en la causa para poder ejercer como acusación particular.

Tal y como ha podido saber laSexta, Pedraz considera que los hechos en los que García-Castellón se basó para hacer esta petición son objeto de la investigación que lleva a cabo el juez de instrucción del tribunal de instancia número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. En la que se estudia a la presunta fontanera del PSOE, a Leire Díez, por sus posibles maniobras para influenciar o intentar desactivar a jueces, fiscales y hasta a mandos de la Guardia Civil.

Eso sí, el juez Pedraz ya ha pedido a su compañero Zamarriego que se inhiba de esa investigación a su favor. Que sea la Audiencia Nacional, por sus competencias, la que investigue los nuevos delitos vinculados a la trama de las cloacas socialistas. Concretamente, señala el delito contra altas instituciones del Estado.

Pero este no es el único argumento para rechazar, por el momento, que García-Castellón pueda personarse como acusación particular. También se explica que las diligencias del juez de Madrid "aún no constan acumuladas a la presente causa", por lo que no puede acceder ahora a su petición.

García-Castellón quiere personarse

El magistrado jubilado García-Castellón hizo su petición por escrito. En ella, argumenta que en el auto de Pedraz de la presunta organización liderada por Leire Díez y Santos Cerdán "se hace constar" que la trama "se unió, por intereses particulares, Javier Pérez Dolset, investigado en distintas causas en la Audiencia Nacional", relacionadas con el caso Villarejo que él instruía hasta su jubilación.

Con ese fin, recuerda García-Castellón, el auto de Pedraz señala que Pérez Dolset se concertó con otros investigados como el exsecretario de Estado Francisco Martínez, que está siendo ahora juzgado por el caso Kitchen, la pieza número 7 del caso Villarejo, para buscar "información reservada, secreta o comprometedora” acerca del que era entonces el instructor.

También menciona que el empresario Luis del Rivero, expresidente del grupo Sacyr, declaró ante el juez Zamarriego como testigo que en una reunión con Leire Díez y Pérez Dolset "se llegó a plantear la eventual existencia de ofrecimientos económicos" a García-Castellón; además de tratar de desacreditar su trabajo.

Por todo ello, para el magistrado jubilado, esta reunión constituye "un ejemplo paradigmático de la dinámica descrita" en el auto de Pedraz, "la incorporación de un juez como objeto de análisis, de obtención de información y, en su caso, de eventual presión o instrumentalización en el marco de una estrategia más amplia dirigida a influir en el desarrollo de procedimientos judiciales".

Recuerda que en la causa instruida por Zamarriego ya fue inicialmente aceptada su personación, si bien quedó sin efecto al recurrirlo Leire Díez, decisión que García Castellón recurrió a su vez y está pendiente de resolución.

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