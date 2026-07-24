Trump amenaza a la Unión Europea con nuevos aranceles por la multa a Google

Donald Trump, en rueda de prensa antes de su viaje oficial a China en mayo de 2026

Los detalles La Comisión Europea ha impuesto dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios en el motor de búsqueda, lo que infringe la Ley de Mercados Digitales de la UE. El presidente estadounidense asegura que la medida es "ilegal y altamente discriminatoria".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este viernes con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea (UE) por la nueva multa de Bruselas a Google por infringir la Ley de Mercados Digitales del bloque comunitario. "La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y profundamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente", ha escrito en su red Truth Social.

"La Unión Europea vuelve a la carga y, como de costumbre, ¡ataca directamente a las GRANDES empresas estadounidenses!", ha criticado el mandatario. Trump ha recordado que los 27 también multaron, "sin ningún motivo" según él, "a Apple con 15.000 millones de dólares, a Meta con 3.000 millones de dólares, a Amazon con 2.500 millones de dólares y a muchas otras".

En su publicación, ha defendido que Google es "un grupo verdaderamente avanzado y asombroso" y ha sostenido que la sanción llega "sin explicación alguna". Como nos viene acostumbrando, ha responsabilizado a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de haber permitido "esta práctica ilegal y altamente discriminatoria", asegurando que "no continuará durante la administración Trump".

"Estados Unidos no es una hucha para Europa, ¡ni lo permitiremos! Que esta verdad sirva para indicar que iniciaremos de inmediato una investigación 301 sobre la práctica de saquear a las empresas estadounidenses y, por ende, a los contribuyentes estadounidenses", ha sentenciado. Al mismo tiempo, ha adelantado que "las sanciones —contra Google— quedarán completamente compensadas y esperamos imponerles un arancel considerable lo antes posible".

Una investigación bajo la Sección 301 es un procedimiento mediante el cual la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) evalúa si otro país aplica prácticas discriminatorias o desleales que perjudican al comercio estadounidense y que puede desembocar en la imposición de aranceles u otras medidas restrictivas.

Esta medida responde al anuncio del jueves de la Comisión Europea, que ha impuesto dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen gratuitamente a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de Google Play.

El Ejecutivo comunitario considera que la compañía ha infringido la Ley de Mercados Digitales, que regula la competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y, además de la sanción económica, le ha dado un plazo de 60 días para poner fin a estas prácticas.

La Administración de Trump ha criticado reiteradamente las regulaciones europeas que limitan la actividad de las grandes tecnológicas estadounidenses, al considerar que constituyen prácticas comerciales desleales y que también atentan contra la libertad de expresión en las redes sociales.

Sin embargo, la Unión Europea no es la primera víctima de esta nueva guerra arancelaria de Trump. El republicano retomó el jueves esta política a nivel global, con el anuncio de nuevos gravámenes de entre el 10% y el 12,5% a 60 países, entre los que se encuentran España y el resto de países del club comunitario.

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