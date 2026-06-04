El Gobierno reconoce que la directora de la Guardia Civil se reunió dos veces con Leire Díez: "Se levantó de la mesa" cuando la fontanera contó sus intenciones

Los detalles El Ejecutivo insiste en que Mercedes González nunca dio ninguna instrucción a instancias de Leire Díez y que sus encuentros fueron "de carácter personal".

Un día después de la publicación del sumario del caso Leire Díez, el Gobierno ha confirmado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió dos veces con Leire, aunque no dio ninguna orden a instancias suyas. La UCO sostiene que hubo tres encuentros entre González y Leire, quien supuestamente solicitó una investigación interna contra la UCO por filtraciones. El Ministerio del Interior niega estos hechos, afirmando que las reuniones fueron de carácter personal y que González no dio credibilidad al relato de Leire. El sumario incluye declaraciones de guardias civiles sobre la presunta trama, destacando una "nota de despacho" que advertía del control de Leire sobre González y una campaña de descrédito contra la UCO.

Un día después de la publicación del sumario del caso Leire Díez, que presuntamente formó una trama junto a Santos Cerdán para "desestabilizar" los casos judiciales que afectaban al PSOE, el Gobierno ha reconocido que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió dos veces con la fontanera. No obstante, subraya que no dio ninguna orden a instancias de Leire.

La UCO señala en el sumario que González se reunió en tres ocasiones con Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025 y que la fontanera supuestamente le pidió una investigación interna contra la UCO por las filtraciones. Unos hechos que desde el Ministerio del Interior siempre se han negado.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron el miércoles a laSexta que González y Leire sí mantuvieron encuentros, aunque no especificaron cuántos. Este jueves han admitido que fueron dos, uno menos de los que apuntan los investigadores.

En este sentido, han mantenido la misma versión expuesta tras hacerse público el sumario: que fueron reuniones de carácter personal en las que Leire le contó a la directora de la benemérita sus teorías sobre una conspiración contra el Gobierno.

Fuentes del Gobierno han insistido en que González no dio verosimilitud al relato de la fontanera, detallando que, tras escucharla, "se levantó de la mesa". Han subrayado que a González no le interesó lo que le dijo Leire y que tampoco dio ninguna instrucción a petición suya.

La Guardia Civil en la trama

El sumario expone las declaraciones de varios guardias civiles que han desvelado informaciones sobre la presunta implicación de la trama Leire Díez en el Instituto Armado.

Por ejemplo, el general jefe de Policía Judicial Alfonso Alberto López Malo, afirmó que la Unidad de Delitos Económicos, dirigida por el teniente coronel Antonio Balas, realizó una "nota de despacho" en la que se advertía de que Leire Díez "tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa (UCO)".

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