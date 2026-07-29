Ayuso pide activar el Fondo de Solidaridad de la UE por los incendios y anuncia un plan de recuperación

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cifrado en 27.000 las hectáreas quemadas. El paquete de ayudas presentado contempla 58 nuevas medidas que llegarán a 17 municipios afectados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado la activación urgente del Fondo de Solidaridad de la UE tras el incendio en la Sierra Oeste, que afectó 27.000 hectáreas. Este fondo apoya a Estados miembros en grandes catástrofes naturales, financiando gastos de emergencia y recuperación. Ayuso ha instado al Gobierno central a agilizar la solicitud ante la UE debido a la gravedad de los daños. Además, ha lanzado un paquete de 58 medidas para ayudar a 17 municipios afectados, que incluye puntos de ayuda, atención psicológica, subvenciones para autónomos y empresas, y bonificaciones fiscales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Gobierno pedirá la activación urgente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por el incendio originado en la Sierra Oeste que ha afectado a unas 27.000 hectáreas en la región.

Así lo ha dado a conocer la dirigente autonómica desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de manera extraordinaria para abordar estas ayudas y garantizar una recuperación "inédita" de la zona.

Este fondo es el instrumento de la UE destinado a apoyar a los Estados miembros afectados por grandes catástrofes naturales, financiando parte de los gastos extraordinarios derivados de las actuaciones de emergencia y recuperación.

Al tratarse de un mecanismo cuya solicitud corresponde al Estado miembro, el Gobierno autonómico ha instado al Ejecutivo central a que impulse esta solicitud ante las instituciones europeas "con la urgencia que requiere una emergencia de estas características por la gravedad de los incendios y los importantes daños ambientales, económicos y sociales que están ocasionando", han informado desde el Gobierno regional.

La activación del Fondo de Solidaridad de la UE permitirá reforzar estas actuaciones y contribuir a la recuperación de las zonas dañadas, así como a la restitución de infraestructuras y servicios esenciales.

"Lejos de abandonar a quienes tengan propiedades, terrenos, casas o sean turistas de la zona oeste lejos de abandonar un territorio que ahora está gravemente afectado, lo que les pedimos es que sigan allí, que no nos abandonen y que no abandonen a sus gentes que sigan yendo y transitando", ha pedido Ayuso.

Lanza un paquete de medidas para ayudar a 17 municipios

Por otro lado, ha presentado un paquete de ayudas con 58 nuevas medidas que llegarán a 17 municipios con el objetivo de facilitar su reconstrucción tras el gran incendio de la Sierra Oeste de la región.

"Hemos habilitado puntos de ayuda en todas las zonas afectadas. Hablamos en todo momento de 17 pueblos, unos más afectados que otros, pero son 17 municipios. Tenemos una oficina móvil de la Comunidad de Madrid que está prestando atención psicológica y apoyo, información a través de técnicos, puntos del Summa 112, con equipo de Cruz Roja y también un autobús que sirve para gestionar todo lo que esté relacionado con las oficinas de empleo", ha informado.

La dirigente madrileña ha recordado a las personas que vuelven a sus municipios tras el fuego que les están esperando "con los brazos abiertos". "Que sepan que vamos a estar allí, esperándoles con los brazos abiertos, va a estar su Administración, la Comunidad de Madrid, para trabajar con ellos, para darles la bienvenida a casa, que no les vamos a abandonar", ha expresado.

Entre las acciones, destacan medidas urgentes de limpieza, desbroce y de retirada de restos en las carreteras afectadas, a lo que se suma una línea de subvenciones para autónomos y empresas y se pondrá en marcha una tarifa cero de impuestos para los autónomos afectados durante seis meses.

Además, se prevén ayudas para explotaciones ganaderos y quedarán suspendidos los trámites relacionados con la Administración durante diez días hábiles para que los afectados no tengan que estar en estos momentos "con una carga extraordinaria con el agobio de que se le pueden pasar los plazos", ha informado la presidenta.

Se va a bonificar el 100% del impuesto de donaciones para afectados por los incendios, independientemente del grado de parentesco, también para actos jurídicos documentados y para la compra de inmuebles, de vehículos y de nuevas explotaciones, y se pone en marcha una ventilla única para acelerar todos los proyectos nuevos o afectados.

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