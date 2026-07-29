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Causa contra Begoña Gómez

Begoña Gómez cambia de abogado y contrata a un especialista en juicios con jurado que defendió a Rafa Mir, condenado por violación

Los detalles El nuevo letrado de la esposa de Pedro Sánchez, que sustituye a Antonio Camacho, es experto en derecho penal y procesal. Entre otros, ha encabezado la defensa del futbolista Rafa Mir.

Begoña Gómez, a la izquierda, junto a una imagen de los juzgados a la derecha

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha tomado la decisión de cambiar de abogado, según ha podido saber laSexta a través de fuentes jurídicas.

La mujer del presidente del Gobierno ha decidido prescindir de los servicios de Antonio Camacho, encargado hasta ahora de su defensa, sustituyéndolo por el penalista Jaime Campaner, que pasará a representarla después de que la Audiencia de Madrid avalara sentarla en el banquillo acusada de los delitos de tráfico de influencias y malversación por la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.

Campaner es experto en derecho penal y procesal y, más concretamente, especialista en juicios con jurado popular. Entre otros, ha defendido al futbolista Rafa Mir en la causa en la que ha sido condenado por violación.

También ha defendido el nuevo letrado de Begoña Gómez a diversos representantes políticos, tanto del PSOE como del PP. En el caso Palma Arena, que se produjo durante los gobiernos de Jaume Matas en Baleares, consiguió el archivo de las investigaciones abiertas al concejal de Economía y Hacienda de la capital autonómica o la del asesor fiscal que creó el entramado societario de Iñaki Urdangarin.

Begoña Gómez se enfrenta a una petición de pena de cárcel de 13 años por parte de la acusación popular ejercida por la asociación ultraderechista Hazte Oír, mientras que la Universidad Complutense exige a la mujer de Sánchez y su asesora Cristina Álvarez 113.509 euros si son condenadas por malversación. La Fiscalía solicita la absolución tanto de Gómez como de Álvarez, que se sentará junto a ella en el banquillo.

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