El juez Manuel Piñar, que condenó a Juana Rivas por sustracción de menores, ha negado que estuviera detrás de las publicaciones en su perfil de Facebook que, entre otros, se refería a una serie de mujeres como "bazofia feminazi", y hablaba de los políticos como "cerdos ladrones". Así lo ha asegurado durante su declaración como investigado ante el Juzgado de Instrucción por un presunto delito de incitación a la discriminación y al odio, una declaración a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta.

Durante los cerca de seis minutos que ha durado su alocución, Piñar ha rechazado que él escribiera las expresiones por las que se le investiga: "Yo no soy autor de esos comentarios". Así, sostiene que su cuenta de Facebook fue hackeada y, aunque no ha aportado ninguna prueba al respecto, sí ha querido enseñar al juez un tutorial en el que se muestra cómo burlar con facilidad las normas de esta red social: "Hay fórmulas [por las] que se pueden meter en tu cuenta y, además, sin saberlo tú; te pueden manipular, te pueden publicar". Se trata de trata de una versión que no es nueva y que ya alegó ante laSexta Clave en octubre de 2022.

En esta ocasión, Piñar, además, ha denunciado ser víctima de una "persecución a nivel político", que ve demostrada en dos hechos, un artículo de opinión publicado en un medio, y una fotografía en la que aparece el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, quien fue quien denunció a Piñar: "[Es] íntimo del fiscal general del Estado a juzgar por esta foto". Así, se muestra convencido de que la causa que protagoniza como investigado "viene de fuera con órdenes precisas".

Una vez ha terminado de exponer su visión, Piñar se ha negado a responder a ninguna otra pregunta. Por su parte, la acusación particular ya ha anunciado que pedirá los informes pertinentes que acrediten que Piñar sí escribió las publicaciones por las que se le está investigando.