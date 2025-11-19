Ahora

"Pepinazo" en Almería

Una conversación revela que mientras en España se vivía lo peor de la pandemia, el PP de Almería solo pensaba en hacer dinero: "Tu polla no deja de maquinar"

El contexto Agentes de la UCO han detenido al presidente de la diputación y presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, en relación con el caso mascarillas. Junto a éste han sido detenidos también su vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez y cuatro personas más.

Una conversación revela que mientras en España se vivía lo peor de la pandemia, el PP de Almería solo pensaba en hacer dinero: "Tu polla no deja de maquinar"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Era marzo de 2020, lo peor de la pandemia. Mientras en España ya habían muerto más de 9.000 personas debido al Covid, el número dos de la diputación de Almería le escribió al número tres diciendo que era su momento acompañándolo con un icono con el signo del dólar. Es decir, entonces, en lo peor de la pandemia, el PP de Almería solo pensaba en hacer dinero. Es más, la respuesta del vicepresidente tercero no deja indiferente a nadie: "Tu polla no deja de maquinar".

El hasta ahora hombre fuerte del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García, ha sido detenido este martes en el marco de la operación abierta por la UCO relacionada con la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de suministro de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. El detenido es el mismo que en su día defendía que "para dar lecciones de ejemplaridad tienes que estar muy, muy seguro" y quien firmó aquel contrato pese a considerarlo desproporcionad.

Las conversaciones intervenidas por los investigadores de la UCO revelan que García mantenía un chat con sus dos vicepresidentes -Óscar Liria y Fernando Giménez, también detenidos- en el que advertía sobre la polémica en torno al material sanitario. "Óscar… hay que ver la que tienes liada con las mascarillas. Ya lo has dicho. Así que 'shhhh'", escribió García a Liria.

Según el informe de la UCO, la presunta operación habría sido orquestada fundamentalmente por Liria y Giménez. Este último se describía a sí mismo como "un hombre de profundas convicciones morales", aunque, según los investigadores, pudo ser quien impulsó el negocio. "No conocerás a alguien que venda material sanitario. Es el momento", dijo Giménez a Liria en una de las conversaciones intervenidas, a lo que este respondió: "Tu polla no deja de maquinar".

Los dos vicepresidentes debatían sobre cómo salvar el principal obstáculo administrativo: las adjudicaciones por decreto, que impedían la asignación directa. El procedimiento de urgencia decretado durante la pandemia habría permitido sortear ese requisito. Una vez allanado el camino, ambos hablaban de las supuestas comisiones con total naturalidad. En un intercambio de mensajes, Giménez pregunta: "¿Qué talla me dijiste que gastaba? ¿La 20?". "Sí, pero al final será más o menos la 10", contesta Liria. "Dile que no he adelgazado", bromea el vicepresidente, provocando la risa de su interlocutor.

Para la UCO, la conversación más reveladora no es entre cargos públicos, sino entre Kilian López, empresario cercano a Liria, y otro socio. En esa charla, el empresario asegura que la operación ascendió a dos millones de euros y que se habrían repartido importantes comisiones. De los ocho detenidos este martes, tres han quedado ya en libertad, aunque la investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  2. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  3. La jueza de la DANA cita a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y a Jorge Suárez, director general de Emergencias
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Piden ayuda para localizar una maleta azul con el exoesqueleto de un niño de 8 años dentro: "Son sus piernas"
  6. Así vapean los menores en pleno instituto: dispositivos en los bolsillos, ventas en los pasillos y riesgos que pocos toman en serio