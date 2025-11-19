Una conversación revela que mientras en España se vivía lo peor de la pandemia, el PP de Almería solo pensaba en hacer dinero: "Tu polla no deja de maquinar"

El contexto Agentes de la UCO han detenido al presidente de la diputación y presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, en relación con el caso mascarillas. Junto a éste han sido detenidos también su vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez y cuatro personas más.

En marzo de 2020, en plena pandemia, el número dos de la diputación de Almería, Óscar Liria, y el número tres, Fernando Giménez, discutían sobre cómo aprovechar la crisis sanitaria para hacer dinero, según revelan conversaciones intervenidas por la UCO. Ambos, junto con Javier Aureliano García, han sido detenidos por la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de mascarillas. Las conversaciones muestran cómo planeaban sortear obstáculos administrativos para obtener comisiones. Kilian López, empresario cercano a Liria, afirmó que la operación ascendió a dos millones de euros, con comisiones repartidas. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias.

Era marzo de 2020, lo peor de la pandemia. Mientras en España ya habían muerto más de 9.000 personas debido al Covid, el número dos de la diputación de Almería le escribió al número tres diciendo que era su momento acompañándolo con un icono con el signo del dólar. Es decir, entonces, en lo peor de la pandemia, el PP de Almería solo pensaba en hacer dinero. Es más, la respuesta del vicepresidente tercero no deja indiferente a nadie: "Tu polla no deja de maquinar".

El hasta ahora hombre fuerte del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García, ha sido detenido este martes en el marco de la operación abierta por la UCO relacionada con la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de suministro de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. El detenido es el mismo que en su día defendía que "para dar lecciones de ejemplaridad tienes que estar muy, muy seguro" y quien firmó aquel contrato pese a considerarlo desproporcionad.

Las conversaciones intervenidas por los investigadores de la UCO revelan que García mantenía un chat con sus dos vicepresidentes -Óscar Liria y Fernando Giménez, también detenidos- en el que advertía sobre la polémica en torno al material sanitario. "Óscar… hay que ver la que tienes liada con las mascarillas. Ya lo has dicho. Así que 'shhhh'", escribió García a Liria.

Según el informe de la UCO, la presunta operación habría sido orquestada fundamentalmente por Liria y Giménez. Este último se describía a sí mismo como "un hombre de profundas convicciones morales", aunque, según los investigadores, pudo ser quien impulsó el negocio. "No conocerás a alguien que venda material sanitario. Es el momento", dijo Giménez a Liria en una de las conversaciones intervenidas, a lo que este respondió: "Tu polla no deja de maquinar".

Los dos vicepresidentes debatían sobre cómo salvar el principal obstáculo administrativo: las adjudicaciones por decreto, que impedían la asignación directa. El procedimiento de urgencia decretado durante la pandemia habría permitido sortear ese requisito. Una vez allanado el camino, ambos hablaban de las supuestas comisiones con total naturalidad. En un intercambio de mensajes, Giménez pregunta: "¿Qué talla me dijiste que gastaba? ¿La 20?". "Sí, pero al final será más o menos la 10", contesta Liria. "Dile que no he adelgazado", bromea el vicepresidente, provocando la risa de su interlocutor.

Para la UCO, la conversación más reveladora no es entre cargos públicos, sino entre Kilian López, empresario cercano a Liria, y otro socio. En esa charla, el empresario asegura que la operación ascendió a dos millones de euros y que se habrían repartido importantes comisiones. De los ocho detenidos este martes, tres han quedado ya en libertad, aunque la investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.

