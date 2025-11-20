"Ayuso no se toca" y "una guerra contra unas ideas": la reacción de Rufián tras el fallo del Supremo contra García Ortiz

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados

¿Por qué es importante? El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados ha mostrado su disconformidad con el fallo emitido por el Alto Tribunal.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha criticado el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a través de su perfil de X. Rufián sugiere que la decisión del tribunal envía un mensaje claro: "Ayuso no se toca". En su publicación, recuerda el encarcelamiento de políticos catalanes por el procés y acusa a España de librar una "guerra contra unas ideas y partidos". Además, menciona las polémicas comisiones vinculadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su entorno. La sentencia condena al fiscal a pagar una multa, inhabilitación y una indemnización.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha sido una de las muchas personalidades del mundo de la política que ha opinado acerca del fallo emitido por el Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados. En este sentido, ha utilizado su perfil de X para realizar un hilo que concluye: "El mensaje es claro: Ayuso no se toca".

"Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a nueve personas durante cuatro años por la cara se acababa el asunto", ha expresado al inicio de su primer mensaje, en referencia a los políticos catalanes encarcelados por el procés. A renglón seguido ha utilizado el fallo del Alto Tribunal para recordar que España libra "una guerra contra unas ideas y contra unos partidos". "Estaría bien tener claro", ha cerrado la primera publicación.

No obstante, también ha hecho una recopilación de algunas de las batallas judiciales, que ha librado el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su resultado. "Hermano de Ayuso. 280.000 € en comisiones ¿Quién pilla? Pablo Casado" y "Novio de Ayuso. 350.000 € en comisiones. ¿Quién pilla? El fiscal general del Estado". A estas líneas le seguiría la ya citada reflexión.

Cabe destacar que el fiscal general del Estado ha sido condenado por revelación de datos reservados a pagar una multa de 7.200 euros; inhabilitación de dos años para el puesto que ocupaba; el pago de las costas procesales y a indemnizar con 10.000 € a la pareja de la Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Por otra parte, fuentes de ERC han indicado a laSexta que no están sorprendidos por la sentencia del Supremo, puesto que se trata del mismo tribunal que "condenó a un siglo de prisión a los líderes independentistas por hacer un referéndum y que se declara en rebeldía por no aplicar la ley de amnistía". Igualmente, han culpado al PSOE por "no querer hacer la reforma democrática que necesita la Justicia española". "La cúpula judicial española está politizada por la derecha extrema y la extrema derecha y lleva tiempo persiguiendo el independentismo", han añadido.

