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El 'show' del gas pimienta

Un juez abre diligencias por el incidente del gas pimienta de una diputada del PP en el Congreso

El contexto En septiembre la diputada del PP Ana Vázquez enseñó un espray de gas pimienta mientras reprochaba a Marlaska que en Ceuta las mujeres y los niños se mueven por la ciudad con uno en el bolsillo. Varias personas se vieron afectadas tras rociar el spray en un baño.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en su interpelación al ministro Marlaska y por el que ha sido expulsada La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en su interpelación al ministro Marlaska y por el que ha sido expulsadaAgencia EFE
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La Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha abierto diligencias de investigación por la intoxicación de varios trabajadores del Congreso con motivo del variado del spray de gas pimienta que exhibió en el Pleno la diputada del PP Ana Vázquez, según informan fuentes jurídicas a laSexta.

Este episodio protagonizó la sesión de control al Gobierno del pasado 23 de septiembre, cuando la diputada del PP Ana Vázquez enseñó un espray de gas pimienta mientras reprochaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en Ceuta las mujeres y los niños se mueven por la ciudad con uno en el bolsillo.

La actuación motivó que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidiese a la diputada que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma" durante su intervención, y más tarde se supo que varias dependencias de la Cámara Baja habían sido precintadas tras detectarse espray tóxico, que había afectado a varias personas.

Poco después, un asesor del Partido Popular reconoció haber "lavado" en un baño del Congreso el espray pimienta que le había dado Vázquez, por si quedaba contenido en su interior.

El incidente generó numerosas reacciones y críticas y le valió a Vázquez un expediente abierto por la Mesa del Congreso que, sin embargo, quedó archivado hace unos días al concluir la legislatura, con la convocatoria electoral.

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