Ahora

ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

DIRECTO | STREAMING

Los reyes visitan Ceuta en un viaje histórico tras la entrada masiva de migrantes

Congreso de los Diputados

La diputada del PP que llevó un bote de gas pimienta al Congreso se libra de la sanción tras el adelanto electoral

Los detalles La diputada del PP que coló en el hemiciclo del Congreso un bote de gas pimienta solo verá reprobada su actitud. Finalmente, con la disolución de las Cortes, Ana Belén Vázquez se libra de la sanción ya que debía pasar por el Pleno del Congreso.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta este miércoles en el Congreso. EFE/J.J. Guillén La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta este miércoles en el Congreso. EFE/J.J. Guillén
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La disolución de las Cortes por el adelanto electoral ha tenido una beneficiada inesperada. La diputada del PP Ana Belén Vázquez se ha librado de la sanción por introducir un bote de gas pimienta en el hemiciclo.

No obstante, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha reprobado con los votos de PSOE y Sumar la conducta de la diputada. El Congreso había abierto expediente a Vázquez tras lo ocurrido el pasado 23 de septiembre pero la disolución de las Cortes ha impedido someter al pleno su suspensión de empleo y sueldo durante una semana, que era la propuesta que se iba a elevar a consideración plenaria.

Suspensión que se hubiera producido, según fuentes parlamentarias a laSexta, durante la primera semana de noviembre, en la que al no haber pleno no habría perdido su derecho al voto. Con las Cortes disueltas, la mayoría progresista de la Mesa de la Diputación Permanente -que sustituye a la Mesa del Congreso en estos periodos- ha querido dejar constancia de que si hubiera sido posible se habría elevado a pleno la propuesta de sanción y ha considerado su comportamiento "reprobable" y lo ocurrido de una "indudable gravedad".

Según arguye el texto de reprobación al que ha tenido acceso laSexta, la introducción de armas en el recinto parlamentario está "completa e incondicionalmente" prohibida por el Reglamento y "se trata de un límite que ningún otro diputado o diputada había superado en este periodo constitucional".

"Las personas responsables no deben confundir la imposibilidad de imponer una sanción a causa de la disolución anticipada del Congreso con una condonación de su conducta", señala la Mesa en el escrito. Así, se subraya que Vázquez --que sigue siendo miembro de la Diputación Permanente-- es "políticamente responsable de una infracción grave del Reglamento" por introducir en el recinto parlamentario un "arma" que afectó a "decenas de personas", una de ellas con una baja médica, obligó a desalojar dependencias en tres edificios distintos y causó daños económicos "considerables".

"Su comportamiento en el hemiciclo, su decisión de exhibir durante unas horas un espray de gas pimienta en el recinto de la Cámara y su intento de descargar la responsabilidad en un subordinado" son, a juicio de la Mesa, conductas "reprobables y dañinas" para las Cortes Generales.

Los hechos por los que se abrió expediente a la diputada popular tuvieron lugar en el pleno del 23 de septiembre cuando, durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Varias dependencias de la Cámara fueron precintadas posteriormente y una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico después de que un trabajador del PP limpiara el espray en dos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Visita de los reyes a Ceuta, en directo | Felipe VI y Letizia llegan a Ceuta con "ilusión y ganas" dos meses y medio después de la entrada masiva
  2. Moncloa, sin capacidad de reacción judicial tras la suspensión de la 'ley de nietos': "No se entiende, pero se tiene que acatar"
  3. Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por atentado a la autoridad y desórdenes tras intentar reventar la acampada en Sol
  4. Siguen los retrasos en las salidas de la alta velocidad Madrid - Barcelona tras el incendio que interrumpió la línea cuatro horas
  5. El PP de Cádiz urge la dimisión de Landaluce y exige a los ediles de Algeciras retirarle su apoyo tras las denuncias por agresión sexual
  6. El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la operación del nódulo del pulmón