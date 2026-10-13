La diputada del PP que llevó un bote de gas pimienta al Congreso se libra de la sanción tras el adelanto electoral

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta este miércoles en el Congreso.

Los detalles La diputada del PP que coló en el hemiciclo del Congreso un bote de gas pimienta solo verá reprobada su actitud. Finalmente, con la disolución de las Cortes, Ana Belén Vázquez se libra de la sanción ya que debía pasar por el Pleno del Congreso.

La disolución de las Cortes por el adelanto electoral ha beneficiado inesperadamente a Ana Belén Vázquez, diputada del PP, al librarse de una sanción por introducir gas pimienta en el hemiciclo. La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, con votos de PSOE y Sumar, reprobó su conducta. Aunque se abrió un expediente a Vázquez tras el incidente del 23 de septiembre, la disolución impidió someter al pleno su suspensión de empleo y sueldo durante una semana. La mayoría progresista de la Mesa dejó constancia de la gravedad del incidente, que afectó a varias personas tras la manipulación del espray.

La disolución de las Cortes por el adelanto electoral ha tenido una beneficiada inesperada. La diputada del PP Ana Belén Vázquez se ha librado de la sanción por introducir un bote de gas pimienta en el hemiciclo.

No obstante, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha reprobado con los votos de PSOE y Sumar la conducta de la diputada. El Congreso había abierto expediente a Vázquez tras lo ocurrido el pasado 23 de septiembre pero la disolución de las Cortes ha impedido someter al pleno su suspensión de empleo y sueldo durante una semana, que era la propuesta que se iba a elevar a consideración plenaria.

Suspensión que se hubiera producido, según fuentes parlamentarias a laSexta, durante la primera semana de noviembre, en la que al no haber pleno no habría perdido su derecho al voto. Con las Cortes disueltas, la mayoría progresista de la Mesa de la Diputación Permanente -que sustituye a la Mesa del Congreso en estos periodos- ha querido dejar constancia de que si hubiera sido posible se habría elevado a pleno la propuesta de sanción y ha considerado su comportamiento "reprobable" y lo ocurrido de una "indudable gravedad".

Según arguye el texto de reprobación al que ha tenido acceso laSexta, la introducción de armas en el recinto parlamentario está "completa e incondicionalmente" prohibida por el Reglamento y "se trata de un límite que ningún otro diputado o diputada había superado en este periodo constitucional".

"Las personas responsables no deben confundir la imposibilidad de imponer una sanción a causa de la disolución anticipada del Congreso con una condonación de su conducta", señala la Mesa en el escrito. Así, se subraya que Vázquez --que sigue siendo miembro de la Diputación Permanente-- es "políticamente responsable de una infracción grave del Reglamento" por introducir en el recinto parlamentario un "arma" que afectó a "decenas de personas", una de ellas con una baja médica, obligó a desalojar dependencias en tres edificios distintos y causó daños económicos "considerables".

"Su comportamiento en el hemiciclo, su decisión de exhibir durante unas horas un espray de gas pimienta en el recinto de la Cámara y su intento de descargar la responsabilidad en un subordinado" son, a juicio de la Mesa, conductas "reprobables y dañinas" para las Cortes Generales.

Los hechos por los que se abrió expediente a la diputada popular tuvieron lugar en el pleno del 23 de septiembre cuando, durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Varias dependencias de la Cámara fueron precintadas posteriormente y una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico después de que un trabajador del PP limpiara el espray en dos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso.

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