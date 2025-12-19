Un bote entero de lubricante y los pantalones por los suelos: el modus operandi del cirujano plástico acusado de violar a una paciente en Murcia

El contexto El atestado policial explica los detalles de la supuesta agresión del doctor, que habría violado a la joven cuando estaba sedada: "Mientras extrae la grasa, hace movimientos oscilantes para delante y para atrás".

La Policía Nacional ha detenido a un cirujano plástico en Murcia por presuntamente violar a una paciente anestesiada en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Dos enfermeras alertaron sobre el comportamiento sospechoso del doctor, quien fue visto con la mascarilla baja y los pantalones caídos durante la operación. El atestado policial detalla que el cirujano habría planeado la agresión, cambiando la orientación de la camilla y gastando un bote de lubricante. Las enfermeras grabaron al médico y rescataron pruebas. Un vídeo grabado por el propio cirujano fue clave para su detención. La víctima está en shock tras conocer los hechos.

Hace unos días la Policía Nacionaldetenía a un cirujano plástico por violar presuntamente a una paciente anestesiada en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia. Fueron dos enfermeras quienes dieron la voz de alarma tras identificar diferentes comportamientos del doctor que les llamaron la atención.

En plena operación, el implicado, que no formaba parte del hospital pero alquiló el quirófano, fue visto con la mascarilla por debajo de la nariz y los pantalones por los suelos. Así es como podría haber violado a su víctima, que se encontraba sedada.

"Mientras extrae la grasa, hace movimientos oscilantes para delante y para atrás. Se aprecia cómo se mueve el pubis de la paciente cuando empuja el doctor", es lo que recoge el atestado policial, que detalla el modus operandi del cirujano.

Este planificaría "desde el primer momento esta acción, cambiando la orientación de la camilla para evitar ser visto y controlar entrada y salida del quirófano". Este tipo de acciones comenzaron a llamar o la atención de las enfermeras de este hospital privado, quienes también descubrieron que había gastado un bote de lubricante en su totalidad. "En caso de necesitar es en dosis pequeña, y el doctor gastó casi todo el vial", añade el atestado.

Actuó "con total impunidad"

"Hace el gesto de subirse los pantalones y se quitó la bata de forma inusual", agrega. Una bata que las enfermeras rescataron de la basura, al igual que decidieron grabarle e incluso dibujaron un croquis, sorprendidas de que David, el cirujano, apenas se moviese en tres horas.

Una de las pruebas cruciales fue el vídeo que grabó el propio doctor para subirlo a redes sociales mostrando los cambios tras sus operaciones. Según destaca el atestado policial que supuso su ingreso en prisión, "llevó a cabo la presunta agresión con total impunidad, descaro y delante de otras personas, siendo un indicio de que no era la primera vez".

Por su parte, la víctima se encuentra en shock desde que fue informada de lo que había ocurrido: "No es consciente de sucedido".

