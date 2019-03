Juan Carlos Monedero se disculpa por su gesto con Soraya Sáenz de Santamaría a la salida tras la moción de censura

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se ha disculpado por su gesto con la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la moción de censura que invistió presidente a Pedro Sánchez.

En su perfil de Twitter, Monedero se ha referido a una escena grabada por las cámaras de televisión en los exteriores del Congreso en la que el cofundador de Podemos dice a Santamaría "me alegro de que os vayáis" con sus manos posadas sobre los hombros de esta. "A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia, ¿vale? Cuídate, hasta luego", le contesta Sáenz de Santamaría.

En su mensaje, Monedero ha explicado que no le ha gustado salir en la foto "pareciendo el fuerte" y pide disculpas. No obstante, ha argumentado que sus palabras se dirigieron a un gobierno que ha "robado" y "encarcelado" y, en concreto, a quien "daba las órdenes sin clemencia".