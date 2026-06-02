Balcones a 350 euros por persona en Barcelona o plazas de garaje a 75 euros en Madrid: así se hace negocio con la visita del papa

Los detalles Mientras miles de fieles esperan poder ver al pontífice durante su próxima gira por España, algunas personas aprovechan para sacar dinero.

España se prepara para la visita del papa León XIV, y la picaresca no se ha hecho esperar. En ciudades como Barcelona y Madrid, algunos ven una oportunidad para hacer negocio. En Barcelona, se alquilan balcones por 350 euros para ver pasar al papamóvil, mientras que en Madrid, los propietarios de garajes piden hasta 75 euros al día. La capital ya muestra signos de la esperada visita, con souvenirs en las tiendas y hoteles al 90% de ocupación. Aunque algunos consideran los precios excesivos, otros ven una oportunidad para ganar dinero. Miles de fieles se preparan para el encuentro con el pontífice, mientras otros rentabilizan la ocasión.

España se prepara para la visita del papa León XIV y la picaresca ya ha salido a relucir. En ciudades por las que va a pasar el pontífice, son muchos los que quieren aprovechar para hacer negocio. Por ejemplo, en Barcelona se anuncia el alquiler de balcones a 350 euros para ver el paso del papamóvil, y en Madrid, garajes particulares a 75 euros el día.

Al pasear por la capital, se puede apreciar que queda poco para la esperada visita. Los souvenirs llenan los escaparates y los precios han empezado a subir. Este fin de semana, la ocupación de los hoteles ronda ya el 90%. El día más fuerte será el sábado, cuando miles de visitantes aprovecharán el fin de semana para hacer una escapada a Madrid y ver al papa.

Algunos lo harán en su coche, y por eso algunos propietarios de plazas de garaje en zonas privilegiadas quieren hacer negocio. Hay personas que están alquilando sus plazas por más de 75 euros al día, cuando en un parking en la misma zona no supera los 30.

En la calle, algunas personas consideran estos precios algo disparatado y otros entienden que se aproveche la oportunidad para ganar algo de dinero. "Si viene el papa, supongo que intentan subir los precios y sacar el máximo dinero posible", comenta una chica a laSexta. "Por un día, 75 euros es una barbaridad", apostilla otro hombre.

Balcones en Barcelona

Después de Madrid, el papa acudirá a Barcelona, donde también hay negocio, pero de otro tipo. En la ciudad condal se ofertan balcones de calles por las que pasará León XIV. En un edificio piden entre 350 y 400 euros por persona, en grupos de un mínimo de tres y un máximo de diez. Es decir, que los propietarios podrían ingresar hasta 4.000 euros en una tarde.

"Esperaba que alguien me preguntara para alquilar mi balcón. (...) Es una buena oportunidad para hacer algo de dinero", explica un hombre que cuenta con un balcón en uno de los puntos del recorrido.

Miles de fieles preparan su encuentro con el pontífice y, mientras unos buscan la mejor posición para verle, otros ya han encontrado la mejor forma de rentabilizarlo.

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