El Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este miércoles que no puede considerarse "responsable del 8M" porque en aquel momento "no había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental".

Franco ha declarado este miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, como investigado por un delito de prevaricación administrativa al no prohibir la manifestación del 8M en Madrid.

Franco ha señalado que siempre ha creído "y sigo creyendo en la Justicia española" y ha explicado que su declaración ha consistido en dejar claro su actuación se llevó a cabo con arreglo a la ley "y a las noticias que se tenían de los expertos de la evolución del coronavirus".

Igualmente ha manifestado su respeto a la Guardia Civil, pero ha indicado que no puede "estar de acuerdo con el informe que han hecho".