José Enrique Monrosi responde a Feijóo: "Cuidado con el politiqueo y la xenofobia, porque se nos puede ir de las manos"

El líder del Partido Popular se ha mostrado muy crítico con el posible traslado a la península de 500 niñas menores migrantes de Ceuta. Feijóo ha indicado que aquellos que han entrado ilegalmente, deben volver a su país.

El Gobierno plantea traer a la península a 500 niñas menores migrantes vulnerables de Ceuta. Alberto Núñez Feijóo ha sido muy rotundo en torno a este hecho, exponiendo que está en contra de que se traslade a las menores.

"Quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país", afirma, "bien de manera voluntaria o mediante expulsión". José Enrique Monrosi indica que "el gran problema que tenemos en la Unión Europea respecto al discurso migratorio es que son indistinguibles los mensajes, independientemente de la ideología en la mayoría de los casos".

"La pregunta que yo le haría a Alberto Núñez Feijóo es cuál es la opción", plantea Monrosi. El periodista indica que existen leyes, como la ley internacional que protege a las personas demandantes de asilo o la ley de infancia e inmigración española, que convierten en tutores legales a menores no acompañados.

Monrosi indica que es Ceuta quien tiene la tutela de esos menores. El periodista plantea qué va a pasar si no se llega a un acuerdo de Marruecos para que haya una vuelta segura. "¿Qué está diciendo Alberto Núñez Feijóo? Es que es una barbaridad", sentencia.

El periodista señala que se ha ensalzado en muchas ocasiones cómo ha gestionado la crisis Juan Jesús Vivas, "y que, ahora, por la presión de este movimiento antimigratorio de la ultraderecha y la propia estrategia del PP, está lanzando mensajes verdaderamente irresponsables".

"¿Por qué el PP y Vivas no quieren que Ceuta esté menos colapsada y que esas niñas no tengan un trato digno?", se pregunta Monrosi. Y advierte: "Cuidado con el politiqueo y la xenofobia porque se nos pueden ir de las manos y pueden complicar aún más esta crisis".

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