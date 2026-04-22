El PP llega a un acuerdo de gobierno en Aragón con Vox comprándole de nuevo sus postulados ultras y xenófobos

Los detalles El mismo día en el que María Guardiola ha sido investida como presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox, la ultraderecha y el PP logran tras más de dos meses después de las elecciones un pacto para Aragón.

Ya hay acuerdo de gobierno en Aragón, según ha podido confirmar laSexta. El mismo día en el que María Guardiola ha sido investida como presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox a costa de defender un pacto xenófobo, la ultraderecha y el PP han anunciado que, más de dos meses después de las elecciones, ya tienen pacto en Aragón.

Esta misma mañana ya lo ha avisado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha asegurado que su formación esperaba cerrar en "las próximas horas" el acuerdo con el PP para gobernar en coalición en Aragón. "Si no puede ser hoy, será en los próximos días", ha señalado Abascal en una entrevista en Espejo Público.

Hace unos días, Vox ya avanzó que el acuerdo con el PP en Aragón sonará a la misma "música" que en el pacto para el ejecutivo extremeño. Es decir, que recogerá también la "prioridad nacional" que "inspirará" el reparto de vivienda, ayudas, subvenciones y servicios públicos.

El PP compra la "prioridad nacional" de Vox

Un concepto que ha provocado las primeras diferencias entre Vox y PP. Conceptos ultras que utilizan desde Vox y ahora están evitando los 'populares'. Por un lado, Vox asegura que dejarán de darse subvenciones a ONGs, entre ellas a Cáritas. Pero el PP lo niega y dice que la Iglesia y Cáritas pueden estar tranquilas porque seguirán recibiendo ayudas.

Desde Vox han dejado muy claro el marco xenófobo que envuelve esta medida. Este mismo miércoles, Abascal ha admitido que lo pactado con el PP no recoge la "exclusión" de los inmigrantes del reparto de las ayudas, sino la introducción de baremos que beneficiarán a los españoles.

Abascal ha defendido que esta medida "es de sentido común" porque, según ha aseverado, los españoles están "discriminados" con la actual legislación frente a extranjeros "que venían a trabajar, a pagar pensiones, pero que en realidad están engrosando las listas" de prestaciones públicas.

Lo cierto es que esta medida no solo excluye a los extranjeros. En el caso del acceso a una vivienda pública, una persona no podrá optar a menos que lleve años empadronada en la ciudad donde la quiere.

Hay que tener en cuenta que con esta clase de condiciones no solo se deja a los migrantes extranjeros, sino que puede afectar a nacionales. Por ejemplo, un extremeño que lleva años empadronado en otra comunidad autónoma en la que trabaje podría no tener acceso a esas viviendas públicas si quiere volverse a Extremadura, ya que los requisitos para las ayudas son iguales para todos, sean del territorio o no.