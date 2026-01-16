Ahora

Juicio de la DANA

El jefe de gabinete de Mazón niega ante la jueza de la DANA que borrara mensajes de su móvil: "Hice una portabilidad"

¿Qué ha dicho? Al salir del tribunal, Cuenca ha asegurado que nunca ha tratado de entorpecer la investigación y cataloga la desaparición de sus mensajes con el expresident como "un cambio de un móvil a otro" en el que "se perdió información".

El exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a su llegada al juzgado de CatarrojaEl exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a su llegada al juzgado de CatarrojaAgencia EFE
"Nunca borré los mensajes". Esa es la reacción del que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, tras llevar al juzgado de Catarroja la tarjeta SIM de su teléfono móvil para que los investigadores comprobasen si era posible recuperar los mensajes que envió durante la tarde del 29 de octubre de 2024, el día de la DANA que acabó con la vida de 230 personas en Valencia, algo que, según los técnicos, es materialmente imposible.

Al salir del tribunal, Cuenca ha asegurado que nunca ha tratado de entorpecer la investigación sobre la responsabilidad de Mazón en la desastrosa gestión del temporal. "He vuelto a comparecer a petición de la jueza, ya saben ustedes que es la cuarta vez que vengo aquí. Hemos estado cotejando el asunto de mis teléfonos, y ahora será la propia jueza quien haga la resolución correspondiente cuando ella considere. Y sobre eso no tengo nada más que decir".

La excusa de la portabilidad

"Nunca borré los mensajes. No borré los mensajes, yo lo único que hice es, como cualquiera de ustedes que tienen teléfono de empresa, cuando abandonan su empresa restablecen los valores de fábrica y lo entregan tal y como se lo entregaron a ustedes. Eso es todo lo que hice", ha añadido el exjefe de Gabinete de Mazón, aludiendo a una cuestión técnica como motivo de la desaparición de los datos.

"Es que no borré nada. Tienen ustedes que entender que en un cambio de potabilidad se perdió información. En un cambio de portabilidad. Yo cambié de un móvil a otro", ha añadido Cuenca al respecto.

"He venido a colaborar"

Por último, y pese a la desaparición de los mensajes, el que fuera mano derecha de Carlos Mazón ha asegurado que está "colaborando" con la jueza Nuria Ruiz Tobarra para aportar luz a la investigación de la DANA. "Sobre este asunto respétenme, he venido a colaborar. He venido cuatro veces, creo que más colaboración por mi parte no se puede dar", ha concluido Cuenca.

Los mensajes no se pueden recuperar

Los técnicos de la Administración de Justicia han corroborado tras analizas el volcado del teléfono de José Manuel Cuenca que los mensajes que intercambió con Mazón son imposibles de recuperar. En consecuencia, la jueza de la DANA ha autorizado que se pregunte a la Policía Judicial si es posible recuperar los mensajes pidiéndoselo a Meta, empresa propietaria de la aplicación de mensajería WhatsApp.

