La decisión de confinar, la desconexión de Mazón y el papel de su jefe de gabinete el día de la DANA: las contradicciones que deja el careo de dos horas de Pradas y Cuenca

Entre líneas Pradas intenta trasladar la responsabilidad de la toma de decisiones a Mazón, mientras Cuenca se presenta como mero mensajero.

El careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca en el juzgado de Catarroja buscaba aclarar sus declaraciones sobre la DANA, pero dejó más contradicciones que respuestas. No coincidieron en puntos clave, como el papel de Cuenca, quien afirmó ser solo un mensajero, y el motivo por el que no se confinó a la población. Pradas sugirió que Mazón estaba detrás de las decisiones. Las familias de las víctimas, enojadas por la falta de claridad y justicia, se manifestaron llamando "asesinos" a los implicados. Pradas se detuvo a hablar con algunas víctimas, prometiendo contar "toda la verdad" y priorizar a las víctimas, mientras Cuenca intentó minimizar su papel.

El careo protagonizado este lunes por Salomé Pradas y José Manuel Cuenca en el juzgado de Catarroja tenía como objetivo aclarar algunos puntos de sus declaraciones sobre lo que ocurrió el día de la DANA. Sin embargo, más que respuestas, sus testimonios han dejado contradicciones. Desde la ausencia de Carlos Mazón al papel de su exjefe de gabinete o por qué no lanzaron antes la alerta a la población. Cuestiones clave que, todavía, no han esclarecido.

No han coincidido en ninguno de los temas relevantes del careo. Por ejemplo, en lo que respecta al papel de Cuenca de aquel día, Pradas ha considerado que fue importante porque, teniendo en cuenta que él era el jefe de gabinete del president autonómico, era "una extensión de Mazón".

Sin embargo, aunque los mensajes aportados a la jueza muestran que le dijo a Pradas que no molestase a Mazón y se comunicase directamente con él porque el ahora expresident estaba "de actos", este lunes ha asegurado que "no daba órdenes" y que se limitó a hacer de mensajero, a "llevar y traer información".

Tampoco se han puesto de acuerdo para explicar por qué se descartó el confinamiento de la población en las horas más críticas. A este respecto, Pradas ha acusado a Cuenca de intentar persuadirla para que no lo hiciera. Cabe recordar su conversación por WhatsApp, donde le dijo: "Salo, de confinar nada".

La exconsellera ha expresado que, con las respuestas de Cuenca notó una "persuasión repentina" y comprendió en ese momento que Mazón estaba detrás de la orden. Una estrategia de Pradas con la que intenta trasladar al expresident valenciano la responsabilidad en la toma de decisiones.

Además, ha explicado que trató de contactar sin éxito con Mazón a las 19:36 horas para informarle de que se estaba valorando la opción del confinamiento y que "si hubiera sabido que estaba de comida (en 'El Ventorro'), le hubiera llamado más veces". Por su parte, Cuenca ha intentado minimizar su posición y ha rebajado sus palabras a meras reflexiones.

Choque con las víctimas

Ante esta situación, que se mantiene más de un año después de la tragedia que dejó 230 muertos, los familiares de las víctimas se han manifestado ante las puertas del tribunal. Pradas y Cuenca han sido recibidos al grito de "asesinos" y han tenido que ser escoltados por la Guardia Civil.

La tensión se palpaba en el ambiente con unas víctimas que están hartas de vapuleos y mentiras por parte de quienes estaban al frente de la gestión del temporal del 29 de octubre de 2024. Tanto es así, que el exjefe de gabinete y excompañero de piso de Mazón se ha llevado, además de insultos, un 'pancartazo' cuando salía del careo.

Él se ha ido del lugar lo más rápido posible, mientras que la exconsellera de Emergencias se ha parado un momento a hablar con algunas víctimas. Primero lo ha hecho con Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O y que perdió a su padre.

Álvarez le ha pedido a Pradas que "cuente toda la verdad" y ella le ha asegurado que siempre lo ha hecho y que se acuerda de las víctimas "todos los días". Además, han acordado hacer "un encuentro privado para poder dialogar de forma más tranquila y sosegada", tal y como ha declarado la exconsellera en exclusiva a laSexta.

Por otra parte, ha hablado con Toñi García, aunque en este caso, la víctima ha sido mucho más tajante y la ha acusado de haber matado a su familia "por inútil". "Te vino grande el puesto. Porque has encubierto a Mazón". ¿Y te atreves a darme la mano?", le ha reprochado.

Aunque Pradas le ha asegurado que "entiende" su dolor, Toñi ha sido clara: "No, no me entiendes, mataste a mi hija y a mi marido". En conversación con laSexta, la exconsellera ha defendido que ha dado la cara "dentro y fuera del juzgado" y que las víctimas "serán siempre mi prioridad".

