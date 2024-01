El exportavoz de En Comú Podem en el Congreso Jaume Asens, uno de los impulsores de la ley de amnistía, considera que "entre mayo y junio" el expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, "podrían regresar a Cataluña". Asens ha valorado positivamente en unas declaraciones a TV3 el redactado final de ley de amnistía que se vota este martes en el Congreso de los Diputados, y cree que se ha negociado entre los grupos parlamentarios "un acuerdo satisfactorio".

Según Asens, que es abogado y está vinculado actualmente a Sumar, la ley "está ahora más blindada" y la exclusión del terrorismo "está más afinada, se matiza más" por lo que "con este redactado el juez García Castellón muy difícilmente puede excluir la causa que instruye por desórdenes públicos de la ley de amnistía".

"Quizás (García Castellón) pueda buscar otra vía" porque, según ha explicado, "un grupo de jueces ha dado consejos a sus colegas sobre cómo obstaculizar la aplicación de la ley", pero "ahora mismo lo tiene bastante difícil", ya que "con este redactado se garantiza que un juez no pueda alegar terrorismo para no aplicarla".

Ha destacado como una de las principales novedades del redactado que "cuando se apruebe la ley se tienen que levantar las medidas cautelares, aunque algunos jueces puedan plantear una cuestión prejudicial al TJUE". Esto comportará, ha señalado, que "entre mayo o junio se empezará a aplicar la ley, y los jueces tendrán dos meses para cumplirla, y levantar las medidas cautelares".

Como consecuencia, "los independentistas catalanes exiliados podrían pasar el verano en Cataluña, si no se tuerce algo en el último momento, porque la capacidad de algunos jueces para no cumplir según qué leyes es sorprendente". Es decir, ha precisado, si quedan sin efecto las medidas cautelares "entre mayo y junio quizás podrían volver" Carles Puigdemont y Marta Rovira, aunque todavía no estén amnistiados.

Sobre el recorrido que podrían tener en Europa los recursos contra la ley, Asens ha considerado que "tienen pocas posibilidades" de que prosperen, y ha recordado que "han habido muchas leyes de amnistía en Europa y el TJUE nunca ha presentado problemas" para validarlas.