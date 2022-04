El Gobierno no ha pactado "nada" con EH Bildu a cambio de recibir su apoyo para la aprobación del decreto anticrisis que salió adelante este jueves en el Congreso de los Diputados. Así lo ha asegurado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista concedida al programa 'Hora 25' de la Cadena SER, espacio en el que se ha mostrado además muy crítica con la posición final de ERC respecto a esta cuestión.

"No hemos pactado nada con Bildu a cambio de su apoyo al decreto. Ni ahora ni nunca", ha afirmado Rodríguez, que ha ahondado en esta cuestión. "Nosotros queríamos todos los apoyos, y así lo hemos pedido desde el principio. En estos momentos complicados que implican no tener una mayoría parlamentaria, el Gobierno siempre ha mantenido la misma posición: no con quién (pactar), sino para qué", ha explicado la ministra portavoz, que ha celebrado en cualquier caso el resultado de dicha votación.

En contraposición, ha denunciado el rechazo de Esquerra Republicana a apoyar el decreto anticrisis con el que el Gobierno pretende dar respuesta al impacto negativo ocasionado por la guerra en Ucrania. Así, Rodríguez cree que ERC "tendrá que responder sobre su electorado" tras tomar esta decisión, puesto que, tal y como ha subrayado en la entrevista, ya es la "segunda vez". Se ha referido así a la negativa de la formación independentista a apoyar la reforma laboral que se aprobó gracias al descuido de un parlamentario del PP.

"La reforma laboral no fue apoyada y lo han vuelto a hacer", ha lamentado la titular de Política Territorial, que no obstante espera que "los esfuerzos -referidos a las distintas negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat- no se tiren por la borda". "Este Gobierno ha dado pasos para esa reconciliación entre catalanes y el conjunto de España y entendemos que no se puede echar todo el esfuerzo por la borda. Conviene que se avance en los asuntos que hay sobre la mesa, y nosotros apostamos por el diálogo y relaciones normalizadas entre instituciones", ha manifestado Rodríguez.

"Entiendo que ERC tendrá que responder ante sus votantes. Nos unen más cosas de las que nos separan, pero ponen su atención en otras causas, dejando de atender lo que conforma su ideario político", ha insistido la ministra, quien también ha hablado sobre el escándalo originado por el espionaje a políticos catalanes con Pegasus. Rodríguez ha afirmado que el Gobierno es consciente de que "estamos en un estado de derecho y no tiene nada que ocultar", y ha añadido: "Estamos deseando que se pongan a trabajar para que sepamos qué ha ocurrido".

El día después: "Estamos satisfechos"

Una vez convalidado el decreto para paliar los efectos de la guerra en la economía, fuentes del Gobierno a laSexta aseguran estar satisfechos por que haya salido adelante. Además, insisten en que no van a cargar contra ERC a pesar de que hayan votado en contra y confían en bajar la tensión provocada por esta crisis. Aseguran las mismas fuentes que en el Gobierno han de acostumbrarse a "días de sobresalto", ya que la relación con los republicanos siempre ha sido volátil. Con todo, los puentes no están rotos.

Sí reconocen que en el partido están pasando factura estas votaciones tan ajustadas, que están provocando un desgaste a nivel interno. Pero no se ha pactado nada con Bildu a cambio de su apoyo, sino que la formación abertzale supo "aprovechar su oportunidad de fuerza útil".

Además, apuntan que el PP ha perdido su perfil pactista al votar en contra del decreto que, entre otras medidas, recortaba veinte céntimos por litro el precio del combustible y aprobaba una serie de ayudas a los sectores damnificados por el conflicto. Señalan que Alberto Núñez Feijóo, igual que Pablo Casado, demuestra que "nunca ha estado para arrimar el hombro".