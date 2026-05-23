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Una oportunidad para el marketing

Devoción para unos, oportunidad de negocio para otros: las visita del papa a España multiplica la producción de todo tipo de productos inspirados en él

¿Por qué es importante? Talleres fabrican a contrarreloj tazas, camisetas, gorras y todo tipo de accesorios especialmente diseñados con la imagen y el eslogan del pontífice.

Escaparate de una tienda especializada en artículos religiosos en el que se observa una imagen del papa León XIV.

Quedan solo unos días para la visita del papa León XIV a España, entre el 6 y el 12 de junio, y ya hay quien ve ahí toda una oportunidad de negocio. La visita del pontífice activa toda una industria alrededor de su imagen, con tazas, camisetas, gorras y todo tipo de accesorios inspirados en el viaje apostólico.

Un ejemplo son las banderas y banderines conmemorativos que fabrican a contrarreloj en talleres: "Hemos tenido bastante trabajo, ya que es una bandera protocolaria en la que tenemos que tener mucho hincapié con los colores y los tamaños", señala el trabajador de un taller.

Y es que la fe mueve montañas, pero el marketing también. En una página web, tienen en venta a partir de este lunes todos los productos oficiales y hasta ahora era posible reservarlos. Se pueden encontrar pulseras por apenas dos euros y termos por hasta 17.

Mientras, hoteles, restaurantes y tiendas se preparan para acoger a miles de turistas y en algunas agencias de viajes ofrecen paquetes personalizados para seguir día a día la visita del papa a España. De esta forma, detrás de la visita apostólica no solo hay fervor religioso, sino también un enorme negocio turístico y comercial.

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