Devoción para unos, oportunidad de negocio para otros: las visita del papa a España multiplica la producción de todo tipo de productos inspirados en él

¿Por qué es importante? Talleres fabrican a contrarreloj tazas, camisetas, gorras y todo tipo de accesorios especialmente diseñados con la imagen y el eslogan del pontífice.

La visita del papa León XIV a España, programada del 6 al 12 de junio, ha generado una importante oportunidad de negocio. La imagen del pontífice ha impulsado una industria que ofrece una variedad de productos, como tazas, camisetas, gorras y accesorios conmemorativos. Talleres trabajan intensamente para producir banderas y banderines protocolarios, cuidando detalles como colores y tamaños. Además, una página web ha lanzado productos oficiales, desde pulseras asequibles hasta termos más costosos. Hoteles, restaurantes y tiendas se preparan para recibir a miles de turistas, mientras agencias de viajes ofrecen paquetes personalizados, destacando el impacto comercial y turístico de la visita.

Quedan solo unos días para la visita del papa León XIV a España, entre el 6 y el 12 de junio, y ya hay quien ve ahí toda una oportunidad de negocio. La visita del pontífice activa toda una industria alrededor de su imagen, con tazas, camisetas, gorras y todo tipo de accesorios inspirados en el viaje apostólico.

Un ejemplo son las banderas y banderines conmemorativos que fabrican a contrarreloj en talleres: "Hemos tenido bastante trabajo, ya que es una bandera protocolaria en la que tenemos que tener mucho hincapié con los colores y los tamaños", señala el trabajador de un taller.

Y es que la fe mueve montañas, pero el marketing también. En una página web, tienen en venta a partir de este lunes todos los productos oficiales y hasta ahora era posible reservarlos. Se pueden encontrar pulseras por apenas dos euros y termos por hasta 17.

Mientras, hoteles, restaurantes y tiendas se preparan para acoger a miles de turistas y en algunas agencias de viajes ofrecen paquetes personalizados para seguir día a día la visita del papa a España. De esta forma, detrás de la visita apostólica no solo hay fervor religioso, sino también un enorme negocio turístico y comercial.

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