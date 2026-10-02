La inusual defensa de los decretos por Pedro Sánchez, con una dureza con Junts que se ha visto pocas veces

La votación de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados dejaba varias imágenes, desde los abrazos a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la inusual intervención del presidente del Gobierno para defenderlos.

Una de las imágenes tras la caída de los dos decretos de vivienda con los votos en contra de Junts, PP y Vox ha sido la de los abrazos a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que tras diez días de intensas negociaciones, recibía los abrazos y los apoyos de sus compañeros. Tenía prudencia, pero también tenía esperanza de que se aprobaran y, de hecho, las únicas palabras que ha pronunciado la ministra al salir del Congreso eran para expresar su decepción.

La derrota que duele especialmente en el Gobierno es la primera, pero el Gobierno se ha encontrado en frente un muro, el de Junts per Catalunya.

Por otro lado, se producía el lanzamiento de octavillas durante el pleno. En la tribuna de invitados había miembros del Sindicato de Inquilinas, que habrían protestado por algunas intervenciones e incluso, al menos uno de ellos, habría sido expulsado del Congreso.

También ha sido inusual durante el debate por estos decretos que fuera el propio Pedro Sánchez, y no el ministro del ramo, quien defendiera los decretos. Por su importancia ha querido tomar la palabra para cerrar el debate y para dirigirse directamente y con mucha dureza a los partidos políticos que se iban a oponer a estos decretos, en concreto a Junts per Catalunya.

Pocas veces hemos visto a Pedro Sánchez enfrentarse directamente a la formación de Carles Puigdemont, entre otras cosas porque de ellos depende que en el Congreso haya cierta estabilidad. A ellos les lanzaba la crítica de que están más cerca de los fondos buitre o de los especuladores que de las personas que están en la calle reclamando políticas favorables de vivienda.

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