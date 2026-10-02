En Moncloa no descartan elecciones anticipadas tras la caída de los decretos de vivienda: "Ha sido muy grave, hay que analizar lo que ha pasado"

¿Qué podemos esperar? Fuentes del Ejecutivo a laSexta confirman que van a analizar lo sucedido con los decretos de vivienda y apuntan a Junts. En 'elDiario.es' informan de que Sánchez podría decidir este fin de semana si adelanta los comicios.

El Gobierno de coalición en Moncloa enfrenta días de análisis tras el rechazo en el Congreso a dos decretos de vivienda, que podría llevar a un adelanto electoral. El Congreso, con la oposición de PP, Vox y Junts, rechazó las medidas del PSOE y Sumar, lo que ha sido calificado como "muy grave" por fuentes del Ejecutivo. Moncloa critica a Junts por cambiar su postura y destaca que el decreto incluía el 90% de sus demandas. Aunque no se descarta un adelanto electoral antes de 2027, Pedro Sánchez podría decidir convocar elecciones anticipadas este año. Ignacio Escolar, en Más Vale Tarde, indicó que la decisión se tomará "en cuestión de días".

Llegan "días de análisis" a Moncloa. Al Gobierno de coalición. Horas de reflexión después del 'no' a los dos decretos de vivienda. Después de que el Congreso, con el rechazo de PP, Vox y Junts, hiciera caer las medidas presentadas por el PSOE y por Sumar y que podría derivar en un adelanto electoral. Así lo cuentan a laSexta fuentes del Ejecutivo, que no descartan un paso por las urnas antes de 2027 tras lo sucedido en la Cámara Baja.

Tras algo que califican como "muy grave" y sobre lo que llaman a "analizar lo que ha pasado y ver las consecuencias del rechazo a los dos decretos". "Hay que tratar de encontrar la mejor manera de paliar esta caída. Es a lo que vamos a dedicar las próximas horas y los próximos días", cuentan.

En ese sentido, desde Moncloa afirma que "han perdido los diputados de la derecha española" y llama a Junts a hacer "autocrítica": "Llevamos al Consejo de Ministros un decreto que tenía su sí y luego han cambiado de opinión. Tenemos la certeza de que el decreto incluía al 90% de las cosas que pedían"".

"No han leído correctamente el pulso social. No han entendido el momento del punto de inflexión que supuso el desahucio de Maricarmen", insisten las fuentes de Moncloa.

Unas que no cierran ninguna puerta a lo que pueda suceder. A lo que podría estar por llegar. A, incluso, la opción de un adelanto electoral para un paso por las urnas antes de que termine este 2026. A ello apuntan en 'elDiario.es', que afirman que Pedro Sánchez podría decidir a lo largo del fin de semana si convoca o no elecciones para este mismo año.

En Más Vale Tarde, Ignacio Escolar, director del citado medio, ha compartido que "en cuestión de días" se decidirá si se adelantan o no las elecciones.

Todo, tras el rechazo en el Congreso a los dos decretos presentados por el Gobierno de coalición. El primero ha caído con 172 votos a favor y 178 en contra; el segundo, con 166 a favor y 184 en contra.

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