Alfonso, el propietario que se solidariza entre lágrimas con los acampados por la vivienda: "Me da pena que esto no se haya hecho antes"

¿Qué ha dicho? Mientras los manifestantes se acercaban cada vez más al Congreso durante el pleno extraordinario por los decretos de vivienda el hombre se acercado a laSexta: "Es muy injusto".

El movimiento por la crisis de vivienda en España es transversal y afecta a personas de todos los perfiles, no solo a los jóvenes. Alfonso, un propietario entrevistado por laSexta, expresó su solidaridad con los manifestantes, a pesar de no tener problemas personales de vivienda. Esta diversidad en el movimiento se evidencia mientras dentro del Congreso, partidos como Junts, PP, UPN y Vox rechazaban decretos de vivienda del Gobierno. Al mismo tiempo, manifestantes acampados en Sol, tras el desahucio de Maricarmen, se acercaban al Congreso, protegido por la Policía Nacional. La situación refleja un problema que afecta a toda la ciudadanía.

Es un movimiento transversal. El clamor por la crisis de vivienda es generalizado. No son solo jóvenes, no son solo chavales con piercing y bermudas, en el frente y las movilizaciones por el acceso a la vivienda hay muchas personas y de todo tipo. Así lo demostraba Alfonso este viernes en laSexta.

Este propietario se acercaba al equipo de informativos para dar su opinión sobre la situación que está viviendo España., todo ello mientras dentro del Congreso de los Diputados Junts, PP, UPN yVox tumbaban los decretos de vivienda presentados por el Gobierno. También mientras los acampados de Sol, los que llevan varios días protestando tras el desahucio de la ya afamada Maricarmen, se acercaban cada vez más a la Cámra Baja, sitiada por la Policía Nacional.

"Es muy injusto. Soy propietario, no tengo problemas, pero me solidarizo", espeta Alfonso mientras no puede contener las lágrimas. "A mí lo que me da pena es que esto no se haya hecho antes", señala mirando a los manifestantes.

Y aunque el caso de Alfonso no sea habitual, si que refleja un poco cómo ha sido el movimiento durante todos estos días: no hay un perfil único. El problema de la vivienda es algo que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos.

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