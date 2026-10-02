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Junts, PP y Vox tumban el decreto de vivienda y desatan una oleada de indignación en la calle

Frente al Congreso

Alfonso, el propietario que se solidariza entre lágrimas con los acampados por la vivienda: "Me da pena que esto no se haya hecho antes"

¿Qué ha dicho? Mientras los manifestantes se acercaban cada vez más al Congreso durante el pleno extraordinario por los decretos de vivienda el hombre se acercado a laSexta: "Es muy injusto".

Alfonso habla con Helena Resano frente al Congreso.

Es un movimiento transversal. El clamor por la crisis de vivienda es generalizado. No son solo jóvenes, no son solo chavales con piercing y bermudas, en el frente y las movilizaciones por el acceso a la vivienda hay muchas personas y de todo tipo. Así lo demostraba Alfonso este viernes en laSexta.

Este propietario se acercaba al equipo de informativos para dar su opinión sobre la situación que está viviendo España., todo ello mientras dentro del Congreso de los Diputados Junts, PP, UPN yVox tumbaban los decretos de vivienda presentados por el Gobierno. También mientras los acampados de Sol, los que llevan varios días protestando tras el desahucio de la ya afamada Maricarmen, se acercaban cada vez más a la Cámra Baja, sitiada por la Policía Nacional.

"Es muy injusto. Soy propietario, no tengo problemas, pero me solidarizo", espeta Alfonso mientras no puede contener las lágrimas. "A mí lo que me da pena es que esto no se haya hecho antes", señala mirando a los manifestantes.

Y aunque el caso de Alfonso no sea habitual, si que refleja un poco cómo ha sido el movimiento durante todos estos días: no hay un perfil único. El problema de la vivienda es algo que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos.

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