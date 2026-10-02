Ignacio Escolar expone que Junts ha cambiado de posición "de lo que decía hace dos días a los negociadores del Gobierno"

El director de 'elDiario.es' recuerda que el partido, hace un año y medio, presentaba en el Parlament de Catalunya una propuesta para regular los alquileres de temporada "en la misma dirección que ahora vota en contra".

'elDiario.es' ha publicado que Pedro Sánchez decidirá este fin de semana si va a convocar elecciones. Su director, Ignacio Escolar, cuenta en Más Vale Tarde que ese debate sigue abierto en el Gobierno "y, fundamentalmente, en Sánchez, que es la persona que tiene potestad constitucional de convocar un adelanto electoral".

El periodista indica que la información de la disponen señala que, en estos momentos, "se está discutiendo, a máximo nivel, pros y contras". "Hay bastantes más argumentos para pensar que va a adelantar las elecciones, que lo sabremos en cuestión de días, a que vaya a seguir la legislatura tal y como está".

"Las elecciones generales pintan muy mal para el PSOE y toda la izquierda"

"¿Qué argumentos crees que son esos?", plantea Iñaki López. Escolar considera que las elecciones generales "pintan muy mal para el PSOE y para toda la izquierda, porque casi todas las encuestas dan una ventaja muy fuerte a la derecha".

Escolar expone que esa ventaja "tiene mucho que ver con la desmovilización y la abstención de buena parte del electorado de la izquierda". El periodista indica que las encuestas exponen "que el enfado con la vivienda, con los alquileres, es trasversal, es generalizado, mucho mayor en la izquierda, pero también en la derecha".

"Es un tema donde hay una mayoría social creciente, que antes no existía, que está a favor de intervenir en el mercado inmobiliario porque cree que no funciona, que está a favor de las medidas del decreto, pero porque lo considera insuficiente", añade.

"Eso es un argumento mejor para convocar que decir que has perdido los presupuestos, que habías perdido tres años antes", expone. El periodista considera que eso podría jugar a favor de que es posible que se convoquen elecciones.

El director de 'elDiario.es' cree que si se convocan elecciones "habrá un argumento muy fuerte para que, de una vez, todos esos espacios de la izquierda se configuren de alguna manera".

Presiones a Junts

Durante su intervención este viernes en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno ha dicho "que Junts habría recibido presiones", como indica Iñaki. Escolar indica que él no tiene evidencias de que eso haya ocurrido.

"Lo que sí que sé, y es evidente, es que Junts ha cambiado de posición de lo que decía hace dos días a los negociadores del Gobierno y de lo que decía hace un año y medio", expone.

Escolar indica que ha podido leer el decreto que propone Junts. En él han eliminado, por ejemplo, la regulación del alquiler de temporada. "Pero es que hace apenas año y medio, al Parlament de Catalunya Junts llevo una propuesta para regular el alquiler de temporada, exactamente en la misma dirección que ahora vota en contra", señala el periodista. "Es evidente que, por los motivos que fueran, donde dijeron A dicen B", concluye.

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