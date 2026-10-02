Iván Redondo señala el lunes como "el día D" si no hay movimientos de Junts: "Vamos al 99,99% a elecciones generales"

Los detalles El exdirector de Gabinete de la Presidencia de Pedro Sánchez ha abordado en Más Vale Tarde la posibilidad de que se convoquen elecciones tras la caída de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados.

Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia de Pedro Sánchez, ha afirmado que, tras la caída de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados, el próximo lunes será "el día D" para conocer esa posible convocatoria de elecciones. "Vamos al 99,9% a elecciones generales en España", ha asegurado, si no hay ningún movimiento por parte de Junts.

Redondo ha explicado en Más Vale Tarde que considera que "la vivienda es prioridad nacional, y estoy empleando bien el concepto en este caso, y es un elemento transversal completamente, de prioridad uno, urgente, importante y necesario en este país".

En esto, ha señalado, hay "un por qué para convocar unas elecciones". "Se ha visto perfectamente la trascendencia en las propias calles del decreto Maricarmen y mi planteamiento, bajo mi punto de vista, es de largo que sí vamos a un adelanto electoral", ha apuntado, tras lo que ha detallado: "Yo creo que el lunes es el día en el que el presidente puede anunciarlo y para mí tendría todo el sentido que se produjera".

*Noticia en ampliación.

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