Bustinduy carga contra PP, Vox y Junts: "Cada euro de más que paguen las familias llevará los nombres de quienes han firmado esta votación patética"

Los detalles El ministro de Derechos Sociales asegura que es un error político "gravísimo", ya que el problema de la vivienda afecta a "una mayoría social de izquierdas y derechas" de todo el país.

En Sumar, hay un profundo descontento por la caída de dos decretos de vivienda en el Congreso. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, criticó duramente al PP, Vox y Junts, acusándolos de cometer un error "gravísimo" al ignorar la crisis de vivienda que afecta a las clases trabajadoras. Bustinduy destacó que estos partidos actúan como el "brazo político del rentismo", favoreciendo a la oligarquía en detrimento de su propio electorado. Además, instó a la ciudadanía a no desistir y a continuar movilizándose, asegurando que el derecho a la vivienda prevalecerá. También pronosticó que estos partidos pagarán su error en las urnas.

En Sumar hay un importante enfado por la caída de los dos decretos de vivienda presentados este viernes en el Congreso de los Diputados. A la salida del pleno extraordinario, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha cargado duramente contra el PP, Vox y Junts, de quienes ha dicho que han cometido un error "gravísimo" porque "hay una mayoría social de izquierdas y derechas que vive en todas las comunidades autónomas que no puede más".

"Si las derechas del PP, Vox y Junts creen que han derrotado al Gobierno, se equivocan gravísimamente. Hay un clamor popular que recorre las calles de este país para hacer frente a la crisis de vivienda, que es el principal problema que sufren las clases trabajadoras", ha asegurado Bustinduy, rodeado de todos los miembros de Sumar.

El ministro ha criticado que esos tres partidos "han actuado conjuntamente como el brazo político del rentismo. Han actuado contra su propio electorado, contra su propia base social".

"Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña, hoy están sirviendo una única bandera, que es la de la oligarquía rentista, los fondos buitre y el dinero", ha espetado.

En la misma línea de su intervención en el Congreso, Bustinduy ha sido contundente: "Cada desahucio, cada contrato que se acabe, cada euro de más que tengan que pagar las familias trabajadoras para seguir viviendo en sus casas llevará los nombres y apellidos de quienes hoy han firmado esta votación patética".

Insta a seguir la movilización

Además, ha augurado que el PP, Vox y Junts "pagarán este error político en las urnas". Ha señalado especialmente a la formación de Carles Puigdemont, insistiendo en que han tomado "una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político".

"Lo que hoy se votaba eran medidas de sentido común que afectaban a ocho millones de familias que viven de alquiler en este país. Que paralizaba los desahucios para que nunca más veamos una imagen como las que hemos visto estas semanas. Pero hoy han decidido ponerse, una vez más, del lado de una oligarquía que se está forrando a costa del sueño, la dignidad de las familias españolas", ha lanzado.

El ministro ha asegurado que "antes o después, y más pronto que tarde, el derecho a la vivienda se va a abrir paso". Por eso, ha pedido a los manifestantes que no se resignen, animándolos a continuar con las movilizaciones.

"Que nadie baje los brazos. Los Sindicatos de Inquilinas han convocado manifestaciones y movilizaciones mañana a lo largo y ancho del país. Todos los derechos se han conquistado luchando, organizándose, movilizándose. El derecho a la vivienda se va a abrir paso", defendido.

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